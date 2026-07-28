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Zasluga švajcarske vlade: Gradiška proglašena najuspješnijom lokalnom upravom u BiH

Autor:

ATV redakcija
28.07.2026 22:28

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Влада Швајцарске је, кроз различите пројекте, посебно МЕГ један и два, који се односе на унапређење рада локалне управе, знатно помогла Граду Градишка да ефикаснијим радом стимулише инвеститоре из земље и региона.
Foto: Nezavisne novine

Vlada Švajcarske je, kroz različite projekte, posebno MEG jedan i dva, koji se odnose na unapređenje rada lokalne uprave, znatno pomogla Gradu Gradiška da efikasnijim radom stimuliše investitore iz zemlje i regiona.

To je nakon razgovora sa ambasadorom Švajcarske Gabrieleom Derigetijem, koji je bio u zvaničnoj posjeti Gradišci, kazao Zoran Adžić, gradonačelnik grada na Savi. On je naglasio da se ova lokalna uprava, zaslugom švajcarske vlade, mijenja u interesu njenih građana.

"Želimo da uvođenjem novih standarda i efikasnijom praksom podstaknemo investitore, u ovom slučaju iz Švajcarske, da u Gradišci, u našim poslovnim zonama, izgrade fabrike i organizuju proizvodnju. Naše procedure u obezbjeđenju građevinskih dozvola i drugih uslova su pojednostavljene i ubrzane", kazao je Adžić.

Gradiška je proglašena najuspješnijom lokalnom upravom u BiH u primjeni projekata koje finansira Vlada Švajcarske. To je, pored ostalog, bio povod ove posjete.

"Fokus smo stavili na moguću saradnju u oblasti ekonomije i dualnog obrazovanja. Nedavno smo formirali Privrednu komoru BiH i Švajcarske. Zato sam htio informisati se koji su to mogući oblici saradnje. Takođe, razmotrili smo i promociju privrednog sektora i ekonomije", kazao je ambasador Švajcarske u BiH nakon sastanka sa predstavnicima Gradske uprave u Gradišci, prenose Nezavisne novine.

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Tagovi :

Gradiška

Švajcarska

Investicije

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