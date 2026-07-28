Zasluga švajcarske vlade: Gradiška proglašena najuspješnijom lokalnom upravom u BiH

Autor:ATV redakcija
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Vlada Švajcarske je, kroz različite projekte, posebno MEG jedan i dva, koji se odnose na unapređenje rada lokalne uprave, znatno pomogla Gradu Gradiška da efikasnijim radom stimuliše investitore iz zemlje i regiona.
To je nakon razgovora sa ambasadorom Švajcarske Gabrieleom Derigetijem, koji je bio u zvaničnoj posjeti Gradišci, kazao Zoran Adžić, gradonačelnik grada na Savi. On je naglasio da se ova lokalna uprava, zaslugom švajcarske vlade, mijenja u interesu njenih građana.
"Želimo da uvođenjem novih standarda i efikasnijom praksom podstaknemo investitore, u ovom slučaju iz Švajcarske, da u Gradišci, u našim poslovnim zonama, izgrade fabrike i organizuju proizvodnju. Naše procedure u obezbjeđenju građevinskih dozvola i drugih uslova su pojednostavljene i ubrzane", kazao je Adžić.
Gradiška je proglašena najuspješnijom lokalnom upravom u BiH u primjeni projekata koje finansira Vlada Švajcarske. To je, pored ostalog, bio povod ove posjete.
"Fokus smo stavili na moguću saradnju u oblasti ekonomije i dualnog obrazovanja. Nedavno smo formirali Privrednu komoru BiH i Švajcarske. Zato sam htio informisati se koji su to mogući oblici saradnje. Takođe, razmotrili smo i promociju privrednog sektora i ekonomije", kazao je ambasador Švajcarske u BiH nakon sastanka sa predstavnicima Gradske uprave u Gradišci, prenose Nezavisne novine.
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