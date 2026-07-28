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Oglasila se Ambasada Rusije nakon uvođenja viza ruskim državljanima u Crnoj Gori

Autor:

ATV redakcija
28.07.2026 22:51

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Руска државна застава вијори се на згради у Санкт Петербургу под ведрим небом.
Foto: Sergeй Velov/Pexels

Uvođenjem viza ruskim državljanima, Crna Gora će pretrpjeti ozbiljan udara, saopštila je Ambasada Rusije u Podgorici.

Iz Ambasade su istakli da uvođenje viza za državljane Rusije od 1. novembra predstavlja dokaz zavisnosti zvanične Podgorice od "stranih pokrovitelja" koji nastoje da naruše odnose Crne Gore i Rusije.

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Ocijenjeno je da će to nanijeti štetu samoj Crnoj Gori jer njeni interesi nisu prioritet stranim pokroviteljima kojima je prije svega stalo do dodatnog narušavanja rusko-crnogorskih odnosa.

U saopštenju se dodaje da strani saveznici Podgorice zanemaruju činjenicu da turizam čini oko 30 odsto bruto domaćeg proizvoda Crne Gore, kao i da su ruski turisti prošle godine ostvarili 16,4 odsto svih noćenja u zemlji.

- Lako je pretpostaviti da će uvođenje viznog režima značajno smanjiti taj broj - ističe Ambasada.

Navela je i da da će ozbiljan udarac pretrpjeti brojni projekti važni za Crnu Goru u kojima učestvuje ruski kapital.

- Treba pretpostaviti da ova mjera neće naići ni na razumijevanje ni na podršku građana Crne Gore koji žele razvoj saradnje sa Rusijom. Ambasada je uvjerena da bi, uz dobru volju, pitanje očuvanja bezviznog režima moglo biti riješeno čak i u uslovima pristupanja EU - naveli su iz Ambasade.

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Nažalost, dodali su, sa crnogorske strane ne vide interesovanje za takvo rješenje.

Istaknuto je da je Moskva i dalje otvorena za razmatranje svih prijedloga koji bi mogli da pomognu u prevazilaženju krize u bilateralnim odnosima, za koju, kako je navedeno, Rusija ne snosi odgovornost.

- Istovremeno, zadržavamo pravo da adekvatno reagujemo na neprijateljske poteze - zaključuje se u saopštenju Ambasade Rusije u Crnoj Gori, prenosi Sputnjik.

(Srna)

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