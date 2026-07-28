Gazde plaćaju 25 evra na sat, a radnika nema: Ove žene su traženije od kuvara

Svake godine vlasnici apartmana na Jadranu upozoravaju na isti problem - sve je teže pronaći kvalitetne spremačice, iako je satnica poslednjih godina znatno porasla.

Danas iskusna spremačica na hrvatskom primorju može da zaradi i 25 evra po satu, čak i kada vlasnici obezbijede sav pribor i sredstva za čišćenje. Ipak, pronaći radnike nije nimalo lako. Dodatni problem predstavljaju bazeni, jer malo koja spremačica zna da ih održava, a na tržištu nedostaje ljudi koji se bave isključivo čišćenjem i servisiranjem bazenskih sistema.

Koliko zapravo košta sređivanje apartmana nakon odlaska gostiju, pitala je Sanda iz Pule u Fejsbuk grupi „Ženski recenziraj“. Odgovori koje je dobila iz različitih dijelova Hrvatske pokazali su da trošak jedne smjene gostiju može da dostigne i nekoliko stotina evra.

Uobičajene cijene i problemi na terenu

Jedna članica iz Makarske navela je da se satnica kreće između 20 i 25 evra.

„Kod nas rade tri do četiri žene. U cijenu je uključeno sve osim bazena i posteljine, što se posebno naplaćuje. Praonica uzima tri evra po kilogramu za pranje, peglanje i dostavu, dok redovno održavanje bazena jednom nedjeljno košta oko 50 evra“, napisala je ona.

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Druga korisnica opisala je kako izgleda posao u praksi i sa kakvim se izazovima susreću:

„Ja očistim dvije kuće, a koleginica stalno pravi pauze. Prvo razmišlja odakle da počne, pa mota duvan, zapali cigaretu, onda je žedna, pa pije vodu... Na kraju njena satnica ide isto kao moja, a ja se polomim od posla. Ako možete, najbolje je da angažujete nekoliko žena i radite zajedno sa njima.“

Kompletno čišćenje ide i do 600 evra

Jedna članica iz Pule navela je da su tamo cijene još više – satnica se kreće između 25 i 30 evra, dok se održavanje bazena posebno dogovara. Posteljinu većina vlasnika pere sama kako bi uštedjela. Kada se sabere broj sati, broj radnika i dodatne usluge, za veći objekat potrebno je izdvojiti između 300 i 500 evra po jednoj smjeni gostiju.

Jedna iznajmiteljka privatnog smještaja otkrila je koliko plaća agenciji koja održava njenu kuću za odmor:

„Za kuću za šest osoba, sa tri spavaće sobe i četiri kupatila, plaćamo 625 evra. U cijenu su uključeni čišćenje kuće, pranje posteljine, peškira i sređivanje terase. Bazen se čisti jednom ili dva puta nedjeljno i to košta 60 evra po dolasku. Košenje trave takođe košta 60 evra. Iskreno, ko god može, trebalo bi što više poslova da radi sam, jer kada se plate porezi, računi i svi troškovi, ostane tek trećina onoga što gost plati.“

Vlasnici deo poslova preuzimaju na sebe

Da bi uštedjeli, mnogi vlasnici kuća za odmor odlučuju da dio poslova obavljaju sami.

„Plaćam 320 evra za čišćenje kuće i pranje posteljine. Oko bazena, terasa i đakuzija radim sama i tako uštedim oko 150 evra. Da je najveći problem pronaći pouzdane radnike, potvrđuju svi – satnice su otišle u nebesa, ali ljudi jednostavno nema“, zaključuje jedna od vlasnica.

Za registrovane firme i preduzetničke radnje koje se bave čišćenjem, cijena bez bazena i posteljine iznosi oko tri evra po kvadratnom metru. To znači da za kuću od 200 kvadratnih metara samo čišćenje iznosi preko 600 evra, zbog čega su spremačice postale među najtraženijim i najbolje plaćenim radnicima na Jadranu tokom ljetnje sezone, prenosi Dnevno.hr.