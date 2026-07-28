Gazde plaćaju 25 evra na sat, a radnika nema: Ove žene su traženije od kuvara

Autor:ATV redakcija
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Svake godine vlasnici apartmana na Jadranu upozoravaju na isti problem - sve je teže pronaći kvalitetne spremačice, iako je satnica poslednjih godina znatno porasla.
Danas iskusna spremačica na hrvatskom primorju može da zaradi i 25 evra po satu, čak i kada vlasnici obezbijede sav pribor i sredstva za čišćenje. Ipak, pronaći radnike nije nimalo lako. Dodatni problem predstavljaju bazeni, jer malo koja spremačica zna da ih održava, a na tržištu nedostaje ljudi koji se bave isključivo čišćenjem i servisiranjem bazenskih sistema.
Koliko zapravo košta sređivanje apartmana nakon odlaska gostiju, pitala je Sanda iz Pule u Fejsbuk grupi „Ženski recenziraj“. Odgovori koje je dobila iz različitih dijelova Hrvatske pokazali su da trošak jedne smjene gostiju može da dostigne i nekoliko stotina evra.
Jedna članica iz Makarske navela je da se satnica kreće između 20 i 25 evra.
„Kod nas rade tri do četiri žene. U cijenu je uključeno sve osim bazena i posteljine, što se posebno naplaćuje. Praonica uzima tri evra po kilogramu za pranje, peglanje i dostavu, dok redovno održavanje bazena jednom nedjeljno košta oko 50 evra“, napisala je ona.
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Druga korisnica opisala je kako izgleda posao u praksi i sa kakvim se izazovima susreću:
„Ja očistim dvije kuće, a koleginica stalno pravi pauze. Prvo razmišlja odakle da počne, pa mota duvan, zapali cigaretu, onda je žedna, pa pije vodu... Na kraju njena satnica ide isto kao moja, a ja se polomim od posla. Ako možete, najbolje je da angažujete nekoliko žena i radite zajedno sa njima.“
Jedna članica iz Pule navela je da su tamo cijene još više – satnica se kreće između 25 i 30 evra, dok se održavanje bazena posebno dogovara. Posteljinu većina vlasnika pere sama kako bi uštedjela. Kada se sabere broj sati, broj radnika i dodatne usluge, za veći objekat potrebno je izdvojiti između 300 i 500 evra po jednoj smjeni gostiju.
Jedna iznajmiteljka privatnog smještaja otkrila je koliko plaća agenciji koja održava njenu kuću za odmor:
„Za kuću za šest osoba, sa tri spavaće sobe i četiri kupatila, plaćamo 625 evra. U cijenu su uključeni čišćenje kuće, pranje posteljine, peškira i sređivanje terase. Bazen se čisti jednom ili dva puta nedjeljno i to košta 60 evra po dolasku. Košenje trave takođe košta 60 evra. Iskreno, ko god može, trebalo bi što više poslova da radi sam, jer kada se plate porezi, računi i svi troškovi, ostane tek trećina onoga što gost plati.“
Da bi uštedjeli, mnogi vlasnici kuća za odmor odlučuju da dio poslova obavljaju sami.
„Plaćam 320 evra za čišćenje kuće i pranje posteljine. Oko bazena, terasa i đakuzija radim sama i tako uštedim oko 150 evra. Da je najveći problem pronaći pouzdane radnike, potvrđuju svi – satnice su otišle u nebesa, ali ljudi jednostavno nema“, zaključuje jedna od vlasnica.
Za registrovane firme i preduzetničke radnje koje se bave čišćenjem, cijena bez bazena i posteljine iznosi oko tri evra po kvadratnom metru. To znači da za kuću od 200 kvadratnih metara samo čišćenje iznosi preko 600 evra, zbog čega su spremačice postale među najtraženijim i najbolje plaćenim radnicima na Jadranu tokom ljetnje sezone, prenosi Dnevno.hr.
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