Crna udovica ujela ženu na njivi: U bolnicu stigla sa stravičnim bolovima i grčevima

Autor:ATV redakcija
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Žena u Sjevernoj Makedoniji završila je u bolnici sa stravičnim bolovima i u grčevima nakon što ju je u prirodi ujela crna udovica.
Kako pišu lokalni mediji, opasni pauk ujeo je ženu (61) iz Velesa dok je radila na njivi u selu Elovec, u okolini Velesa.
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Nakon ujeda osjetila je jake bolove u ruci i leđima, vrtoglavicu i grčeve po cijelom tijelu, zbog čega je hitno primljena u Urgentni centar u Velesu.
Ljekari su joj odmah ukazali medicinsku pomoć, a nakon konsultacija sa Klinikom za toksikologiju u Skoplju prebačena je na dalje liječenje. Pauk je donijet u bolnicu, gdje su ljekari potvrdili da je riječ o crnoj udovici.
Iz bolnice u Velesu navode da ne pamte sličan slučaj u posljednjih 40 godina.
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Crna udovica nastanjuje kamenita područja u okolini Velesa, a njen otrov je snažan neurotoksin koji može da izazove jake bolove, grčeve mišića, pojačano znojenje i mučninu.
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