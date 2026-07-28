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Crna udovica ujela ženu na njivi: U bolnicu stigla sa stravičnim bolovima i grčevima

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ATV redakcija
28.07.2026 19:22

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Детаљан приказ паука црна удовица који виси на својој мрежи.
Foto: Bruno Guerra/Pexels

Žena u Sjevernoj Makedoniji završila je u bolnici sa stravičnim bolovima i u grčevima nakon što ju je u prirodi ujela crna udovica.

Kako pišu lokalni mediji, opasni pauk ujeo je ženu (61) iz Velesa dok je radila na njivi u selu Elovec, u okolini Velesa.

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Nakon ujeda osjetila je jake bolove u ruci i leđima, vrtoglavicu i grčeve po cijelom tijelu, zbog čega je hitno primljena u Urgentni centar u Velesu.

Ljekari su joj odmah ukazali medicinsku pomoć, a nakon konsultacija sa Klinikom za toksikologiju u Skoplju prebačena je na dalje liječenje. Pauk je donijet u bolnicu, gdje su ljekari potvrdili da je riječ o crnoj udovici.

Iz bolnice u Velesu navode da ne pamte sličan slučaj u posljednjih 40 godina.

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Crna udovica nastanjuje kamenita područja u okolini Velesa, a njen otrov je snažan neurotoksin koji može da izazove jake bolove, grčeve mišića, pojačano znojenje i mučninu.

(Telegraf.rs)

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crna udovica

Sjeverna Makedonija

povrijeđena žena

bolnica

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