Pobjednik Pinkovih zvezda otkrio pol bebe: Stefanu se ostvarila velika želja

Autor:ATV redakcija
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Pobjednik "Pinkovih zvezda" Stefan Cekić otkrio je pol bebe zajedno sa suprugom i koleginicom Jovanom Đorđević.
Oni su na spektakularan način otrkrili pol bebe, pa su odmah uslijedile čestitke.
Stefan i Jovana su se držali za ruke, dok su iza njih bili roze i plavi baloni.
Usljedio je roze vatromet, što je značilo da u porodicu stiže žensko dijete.
Njih dvoje su se odmah zagrlili i poljubili, a nisu krili sreću zbog vijesti.
"Princeza dolazi u februaru", napisala je Jovana na engleskom jeziku.
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Ispod objave su uslijedili i komentari i čestitke budućem tati, ali i mami.
Stefan je nedavno pričao o prinovi.
"Istina je da ću za nekoliko mjeseci postati otac, sav se tresem od uzbuđenja", kazao je on tad.
"Supruga je u drugom mjesecu, još malo pa treći. Ja bih više volio devojčicu, a žena dječaka", otkrio je Cekić u emisiji "Premijera - vikend specijal", prenosi Telegraf.
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