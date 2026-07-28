Pobjednik Pinkovih zvezda otkrio pol bebe: Stefanu se ostvarila velika želja

Pobjednik "Pinkovih zvezda" Stefan Cekić otkrio je pol bebe zajedno sa suprugom i koleginicom Jovanom Đorđević.

Oni su na spektakularan način otrkrili pol bebe, pa su odmah uslijedile čestitke.

Stefan i Jovana su se držali za ruke, dok su iza njih bili roze i plavi baloni.

Usljedio je roze vatromet, što je značilo da u porodicu stiže žensko dijete.

Njih dvoje su se odmah zagrlili i poljubili, a nisu krili sreću zbog vijesti.

"Princeza dolazi u februaru", napisala je Jovana na engleskom jeziku.

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Ispod objave su uslijedili i komentari i čestitke budućem tati, ali i mami.

Želio kćerku

Stefan je nedavno pričao o prinovi.

"Istina je da ću za nekoliko mjeseci postati otac, sav se tresem od uzbuđenja", kazao je on tad.

"Supruga je u drugom mjesecu, još malo pa treći. Ja bih više volio devojčicu, a žena dječaka", otkrio je Cekić u emisiji "Premijera - vikend specijal", prenosi Telegraf.