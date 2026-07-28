Oštar pad cijena nafte: Brent prvi put od 13. jula ispod 81 dolara

Autor:ATV redakcija
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Cijene nafte na flobalnom nivou danas su u padu. Barel sirove nafte marke ''brent'' je ispod 81 dolara prvi put od 13. jula, pokazali su podaci o trgovanju.
Cijena oktobarskih fjučersa sirove nafte marke "brenz" pala je za 5,74 odsto u odnosu na prethodno zatvaranje na 80,94 dolara po barelu.
U međuvremenu, septembarski fjučersi marke VTI pali su za 5,52 odsto na 78,05 dolara po barelu.
(Srna)
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