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Oštar pad cijena nafte: Brent prvi put od 13. jula ispod 81 dolara

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ATV redakcija
28.07.2026 20:35

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Оштар пад цијена нафте: Брент први пут од 13. јула испод 81 долара
Foto: Tanjug/AP/Rich Pedroncelli

Cijene nafte na flobalnom nivou danas su u padu. Barel sirove nafte marke ''brent'' je ispod 81 dolara prvi put od 13. jula, pokazali su podaci o trgovanju.

Cijena oktobarskih fjučersa sirove nafte marke "brenz" pala je za 5,74 odsto u odnosu na prethodno zatvaranje na 80,94 dolara po barelu.

U međuvremenu, septembarski fjučersi marke VTI pali su za 5,52 odsto na 78,05 dolara po barelu.

(Srna)

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Nafta

pad cijena nafte

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