Grad gluv na vapaje mještana: Klizište ugrožava kuće nadomak centra Banjaluke

Već par godina klizište predstavlja opasnost po ljudske živote i prijeti da uništi kuće i imovinu koju su mještani decenijama stvarali. Nekoliko kuća klizište je već progutalo, a svaka jača kiša novi je izazov i prijetnja.

Klizište koje se pokrenulo u velikim poplavama 2014. i dalje je aktivno.

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Guta zemljište, uništava puteve, a stanovnici koji su godinama živjeli u ovom dijelu Banjaluke se iseljavaju. Zbog nemara gradskih vlasti bili su prinuđeni da stvari uzmu u svoje ruke.

"Pojedini stanovnici su se iselili zbog stvarne opasnosti po život. Ovo je jedno najveće, drugo se nalazi 50 metara niže, presjeklo je putnu komunikaciju. Mi sami održavamo putnu komunikaciju da bi došli našim kućama. Ugroženo je oko 11 domaćinstava, dok su četiri kuće iseljene jedna je uređena, jednostavno nema uslova za život", kaže Mićo Drobac mještanin naselja Česma.

Za mještane Ulice Zdravka Dejanovića svaki dan je nova neizvjesnost. Kažu, klizište je iz dana u dan sve aktivnije. Obraćali su se nadležnima, ali bezuspješno.

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"Od nadležnih do do sada niko nije adekvatno reagovao, kako bi se ovaj problem trajno riješio. Jednom je intervenisala gradska inspekcija i nasuli su materijal međutim čim je kiša pala i vlažnije vrijeme klizište se ponovo pokrene tako da mi svojim sredstvima već pet godina sami nasipamo kako bi došli do svojih kuća", dodaje on.

Iako je Vlada Srpske u potpunosti finansirala izgradnju mosta u Česmi, jednog od najvažnijih kapitalnih projekata za ovo banjalučko naselje, odbornicima PDP-a iz Skupštine grada to nije dovoljno. Odgovornost, koja je na lokalnim vlastima, pokušavaju prebaciti na republičke, prenosi "RTRS".

"Ja apelujem i molim gradonačelnika da uradi sve što može, makar i da se pokrenu neke inicijative prema republičkim institucijama, Vodama da se taj problem riješi jer predstavlja ozbiljan problem možda čak da se presječe glavna saobraćajnica i da se ugroze nova domaćinstva", navodi Dragan Milanović odbornik PDP-a u Skupštini Grada Banjaluka.

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Iz Voda Srpske poručuju da su ekipe više puta izlazile na teren i pravile zapisnik, iako sanacija klizišta nije u njihovoj nadležnosti.

"S obzirom da je Grad Banjaluka urbana zona pravilnikom o upravljanju vodoprivrednim uslovima je izglasano da se urbane zone preko dvije hiljade stanovnika idu na nadležnost lokalne samouprave, odnosno Gradske uprave", smatra David Latinović "Vode Srpske".

Oni koji godinama žive u ovom dijelu Banjaluke ne pamte da je situacija bila gora, a nadležni nemarniji.

"Imam strah od velike vode i šta će se desiti, nećemo moći prići svojim kućama, i svakim danom se to sve viće pogoršava. U suštini razočarani smo što nadležni organi nas tako upućuju lokalna, gradska uprava upućuju na Vode Srpske, ovi na Gradsku upravu. Nisu u pitanju novci , za ovakve stvari imaju samo je pitanje ko ih troši i na koji način", smatra Rade Radanović mještanin naselja Česma.

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Pitaju se i mještani kako se troši gradski novac i kako je moguće da novca ima za kozmetičke projekte i nove plaže, a za one koji su od životnog značaja - nema. Gradskim vlastima kategorično poručuju - Prioriteti se moraju znati.