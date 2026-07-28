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Banjaluka "raskopana" na svakom ćošku: Gdje je kraj?

Autor:

Milica Jagodić
28.07.2026 12:39

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Радови у Бањалуци
Foto: ATV

Gužve, prašina, sirene i nervoza vozača, tako izgledaju ljetni dani u Banjaluci ove godine. Radovi na više lokacija širom grada, zatvorene ili djelimično prohodne saobraćajnice, doveli su do svakodnevnih kolona i zastoja, dok građani sve glasnije negoduju.

Sve više vozača svakodnevno se suočava sa velikim gužvama koje su u Banjaluci postale svakodnevnica jer kada izađete na cestu ne možete zaobići radove.

"Treba da uzmemo podatak da se broj registrovanih putničkih motornih vozila na teritoriji koja pokriva Policijska uprava Banjaluka, iz godine u godinu, povećala za dvije do tri hiljade vozila. Prošle godine je taj broj prešao cifru od 90 hiljada registrovanih putničkih motornih vozila", rekao je Nikola Ćopić, vještak saobraćajne struke.

Ovaj broj ne odnosi se na ljude koje svakodnevno zbog posla dolaze iz drugih opština u Banjaluku, navodi Ćopić.

Iako je ljeto rezervisano za godišnje odmore, u Banjaluci se ne miruje. Mnogi građani svakodnevno ostaju zaglavljeni u gužvama koje u ljetnom periodu znaju biti i iscrpljujuće.

Čeka nas pakleni septembar

"Dosta naših građana je na godišnjim odmorima, samim tim je i manja frekvencija saobraćaja ali svakako zbog intenziteta radova koji se izvode, ove rekonstrukcije postojećih saobraćajnica i raskrsnica sa kružnim tokovima saobraćaja svakako da stvara dodatne čepove", kaže Ćopić.

Улица Горана Радуловића-Бимбе
Ulica Gorana Radulovića-Bimbe

U koliko se izvođenje radova ne ubrza moglo bi doći do eskalacije većih gužvi u septembru kada se završe godišnji odmori i započne nova školska godina, navodi Ćopić.

Možda problem i ne bi bio toliko primjetan da se svi radovi ne obavljaju odjednom, prilikom čega se vrijeme izvođenja produžava.

Pored velikog broja radova, postoje i dijelovi Banjaluke u koje se nije ulagalo.

Милана Мишић

Banja Luka

Mještani Lauša upozoravaju: Začepljeni šahtovi, udarne rupe i klizišta čekaju rješenje

Začepljeni šahtovi i odvodi, poplavljena dvorišta i garaže, redovni su prizori i problemi sa kojima se suočavaju građani u banjalučkom naselju Lauš, dok sa druge strane grada mještani Dragočaja nemaju ni kap vode.

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Tagovi :

Banjaluka

gužve u Banjaluci

Dragočaj

Lauš

Radovi u Banjaluci

Kružni tok

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