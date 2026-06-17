Dva udesa u nekoliko metara na brzom putu kod Banjaluke - kolaps u saobraćaju

Autor:ATV
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Na brzoj cesti Banjaluka – Klašnice, u dijelu gdje se izvode radovi, došlo je do saobraćajne nesreće koja je izazvala kolaps u ovom dijelu magistralnog puta.
Kako javljaju čitaoci "Srpskainfo" kolone su nepregledne i nema izgleda kada će biti ovaj dio puta biti prohodan prema Klašnicama.
"Haos je na brzoj cesti, kolona je do Prijedorske petlje. Ovaj dio treba izbjegavati jer su se u par metara dogodile dvije saobraćajne nesreće, dok je desetak automobila krenulo u kontra smjeru", navodi sagovornik.
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Kako ističe vozačima se savjetuje da idu starim alternativnim putem prema Laktašima, odnosno kroz naselje Lazarevo, kako bi izbjegli gužvu na brzoj cesti.
Podsjećamo, od Prijedorske petlje do Klašnica izvode se radovi na sanaciji kolovoza i izgradnje nadvožnjaka u Trnu, zbog čega se svakodnevno stvaraju kolone u ovom dijelu magistralnog puta.
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