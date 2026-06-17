Detalji akcije "Fabia": Pronađeni mobilni telefoni i SIM kartice

Policijski službenici Policijske uprave Trebinje i Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske su tokom 16. juna 2026. godine, na području opštine Bileća, realizovali operativnu akciju „FABIA“.

U okviru pomenute akcije lišena su slobode lica inicijala M.V., R.V. i A.V. zbog postojanja osnova sumnje da su počinila krivično djelo „Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga“ iz člana 207. stav 3. Krivičnog zakonika Republike Srpske. Za licem inicijalima G.S. policijski službenici su raspisali raspis o traganju zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo „Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga“ iz člana 207. stav 3. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

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Tokom jučerašnjeg dana policijski službenici su izvršili pretrese na šest lokacija kojom prilikom je oduzeto više mobilnih telefona, SIM kartica kao i drugih predmeta i tragova koji će poslužiti u dokazivanju navedenog krivičnog djela.

Akcija Fabia

U ranijim aktivnostima u okviru akcije policijski službenici su oduzeli 7.46 kg zeljaste biljne materija koja svojim morfološkim karakteristikama asocira na opojnu drogu marihuanu.

Akcija Fabia

U aktivnostima je učestvovala i Žandarmerija Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Sve aktivnosti su sprovedene pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju, saopšteno je iz PU Trebinje.