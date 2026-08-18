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Velika akcija u BiH, zaplijenjena droga

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Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 14:16

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Велика акција у БиХ, заплијењена дрога
Foto: ATV BL

Veliki broj policijskih službenika Federalne uprave policije nalazi se na Marindvoru, a kako saznaje "Avaz" u toku je akcija.

Prema našim nezvaničnim saznanjima u toku je zapljena narkotika.

Na terenu se nalaze službenici sa dugim cijevima.

Za sada nije poznato da li je neko uhapšen, piše "Avaz".

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Tagovi :

Sarajevo

Policija

Droga

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