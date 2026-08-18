Velika akcija u BiH, zaplijenjena droga

Autor:ATV redakcija
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Veliki broj policijskih službenika Federalne uprave policije nalazi se na Marindvoru, a kako saznaje "Avaz" u toku je akcija.
Prema našim nezvaničnim saznanjima u toku je zapljena narkotika.
Na terenu se nalaze službenici sa dugim cijevima.
Za sada nije poznato da li je neko uhapšen, piše "Avaz".
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