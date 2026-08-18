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Zbog krave završila u optuženičkoj klupi, prijeti joj tri godine zatvora

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Autor:

Ognjen Matavulj
18.08.2026 13:05

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Крава побјегла из клаонице и води се сада као нестала
Foto: Pexel/ Kristian Thomas

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv M.S. (38) iz Bileće, jer je bez nadzora ostavila kravu koja je usred noći izašla na put i prouzrokovala saobraćajnu nesreću u kojoj je teško povrijeđen motociklista P.M.

Vlasnici krave na teret je stavljeno da je iz nehata počinila krivično djelo ”ugrožavanje javnog saobraćaja opasnom radnjom ili sredstvom”.

Nesreća se dogodila 12. jula ove godine u 00.48 časova u mjestu Prijevor kod Bileće. U optužnici se navodi da je M.S. ugrozila saobraćaj tako što je kravu ostavila bez nadzora.

”Zbog nepostojanja nadzora nad kravom, životinja je izašla na kolovoz magistralnog puta kojim se kretao vozač motocikla ”suzuki” P.M. Vozio je iz pravca Berkovića prema Bileći kada je, pri izlasku iz krivine, uočio kravu na putu. Počeo je forsirano kočenje, koje je bilo bezuspješno i sa motorom je udario u kravu, koja je uginula, dok je motociklista zadobio teške povrede”, navodi se u optužnici.

Dodaje se da je P.M. nakon udara u kravu pao s motora i zadobio oguljotine leđa, praćene serijskim prelomima rebara i slabinskog pršljenja, te oguljotine lakta i noge.

Optužnicu je potvrdio Osnovni sud u Trebinju. Ukoliko se dokaže krivica prema Krivičnom zakoniku Republike Srpske vlasnici krave prijeti kazna do tri godine zatvora.

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Optužnica

krava

krava izazvala nesreću

Bileća

OJT Trebinje

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