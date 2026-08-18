Bolesnog čovjeka prevario za drva, a potom mu iz kuće ukrao 3.000 KM!?

Banjalučanin P.I. uhapšen je zbog sumnje da je prevario teško bolesnog muškarca za 500 KM, da bi nakon toga iskoristio njegovo zdravstveno stanje ušao mu u kuću i ukrao još 3.000 KM.

U PU Banjaluka navode da je P.I. uhapšen u noći između nedjelje i ponedjeljka zbog sumnje da je počinio krivična djela prevara i teška krađa. Za manje od 24 sata ponovo je uhapšen zbog narušavanja javnog reda i mira.

Iskoristio bolest žrtve

”Policijski službenici PS Laktaši juče su u 0.05 časova uhapsili P.I. iz Banjaluke zbog sumnje da je 14. avgusta doveo u zabludu muškarca iz Laktaša. Naime s njim je dogovorio prodaju i isporuku ogrevnih drva, što mu je naplatio 500 KM, a drva nije isporučio. Potom je 15. avgusta iskoristio teško

zdravstveno stanje istog čovjeka, te mu ušao u kuću u kojoj je pronašao i ukrao oko 3.000 KM”, saopštila je PU Banjaluka.

Za 24 sata dva puta uhapšen

Dodaju da je P.I. ponovo uhapšen juče oko 23 časa zbog prekršaaja iz člana 7. Zakona o javnom redu i miru.

”Policijskoj stanici je prijavljeno da je P.I. narušilo javni red i mir nepristojnim ponašanjem. Zbog počinjenog prekršaja uručen mu je prekršajni nalog, dok će zbog počinjenih krivičnih djela protiv njega biti dostavljen izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu u Banjaluci”, navode u policiji.