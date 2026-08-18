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Bolesnog čovjeka prevario za drva, a potom mu iz kuće ukrao 3.000 KM!?

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Autor:

Ognjen Matavulj
18.08.2026 11:12

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хапшење МУП Републике Српске, ПУ Бањалука
Foto: ATV

Banjalučanin P.I. uhapšen je zbog sumnje da je prevario teško bolesnog muškarca za 500 KM, da bi nakon toga iskoristio njegovo zdravstveno stanje ušao mu u kuću i ukrao još 3.000 KM.

U PU Banjaluka navode da je P.I. uhapšen u noći između nedjelje i ponedjeljka zbog sumnje da je počinio krivična djela prevara i teška krađa. Za manje od 24 sata ponovo je uhapšen zbog narušavanja javnog reda i mira.

Iskoristio bolest žrtve

”Policijski službenici PS Laktaši juče su u 0.05 časova uhapsili P.I. iz Banjaluke zbog sumnje da je 14. avgusta doveo u zabludu muškarca iz Laktaša. Naime s njim je dogovorio prodaju i isporuku ogrevnih drva, što mu je naplatio 500 KM, a drva nije isporučio. Potom je 15. avgusta iskoristio teško

zdravstveno stanje istog čovjeka, te mu ušao u kuću u kojoj je pronašao i ukrao oko 3.000 KM”, saopštila je PU Banjaluka.

Za 24 sata dva puta uhapšen

Dodaju da je P.I. ponovo uhapšen juče oko 23 časa zbog prekršaaja iz člana 7. Zakona o javnom redu i miru.

”Policijskoj stanici je prijavljeno da je P.I. narušilo javni red i mir nepristojnim ponašanjem. Zbog počinjenog prekršaja uručen mu je prekršajni nalog, dok će zbog počinjenih krivičnih djela protiv njega biti dostavljen izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu u Banjaluci”, navode u policiji.

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Tagovi :

hapšenje

Krađa

prevara

Laktaši

Banjaluka

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