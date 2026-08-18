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Dvije osobe teže povrijeđene u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu

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Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 11:23

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Тешка саобраћајна несрећа код Живиница.
Foto: Crna-Hronika

Teška saobraćajna nesreća dogodila se juče na magistralnom putu M-1.8 u mjestu Podgajevi na području Živinica, u kojoj su učestvovala tri vozila, a povrijeđene su četiri osobe.

Kako je saopšteno iz policije, nesreća se dogodila oko 16:30 sati, a učestvovali su putnički automobil Audi kojim je upravljao N.F. (1986) iz Živinica, Touran za čijim upravljačem je bio E.M. (1989), takođe iz Živinica, te teretno motorno vozilo MAN kojim je upravljao S.O. (1974) iz Gradačca.

U nesreći su dvije osobe zadobile teške tjelesne povrede.

Vozač Tourana E.M. i saputnica iz Audija zadobili su teške tjelesne povrede, koje su konstatovali ljekari Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.

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Vozač Audija N.F. i njegov saputnik prošli su s lakšim tjelesnim povredama.

Na mjestu događaja intervenisale su nadležne službe, a potrebne mjere i radnje preduzeli su policijski službenici Policijske uprave Živinice.

Okolnosti pod kojima je došlo do sudara tri vozila biće utvrđene daljnjim policijskim radom.

(Crna-Hronika)

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

Živinice

povrijeđeni

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