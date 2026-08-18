Akcija ”Vakum”: Pritvoreni osumnjičeni za uzgoj marihuane u Doboju

Autor:Ognjen Matavulj
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Okružni sud u Doboju odredio je jednomjesečni pritvor S.G i D.Đ. iz Doboja koji su uhapšeni u akciji ”Vakum” u kojoj je zaplijenjeno 17,6 kilograma marihuane i plantaža sa 93 stabljike indijske konoplje.
Pritvor je određen na prijedlog Okružnog javnog tužilaštva u Doboju zbog sumnje da su S.G. i D.Đ. počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.
”Osumnjičeni se terete da su od marta do avgusta 2026. godine na parceli u Doboju zajedno i po prethodnom dogovoru, neovlašteno proizvodili radi prodaje supstance koje su proglašene za opojne droge, na način da su vršili zasad i uzgoj biljke psihoaktivne konopolje, koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuana. Osumnjičeni G.S. osumnjičeni je i da je u kući, koju koristi za stanovanje, neovlašteno, radi prodaje držao marihuanu”, saopštilo je OJT Doboj.
Dodaju da je pritvor predložen i određen zbog bojazni da će osumnjičeni boravkom na slobodi ponoviti krivično djelo.
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