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Saobraćajka prema Prijedoru: Auto završilo u kanalu

Autor:

ATV
17.06.2026 13:57

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ауто слетило у канал
Foto: Društvene mreže

U naselju Verići, na magistralnom putu Prijedor – Banjaluka, dogodila se teška saobraćajna nesreća kada je automobil sletio sa puta.

Na terenu je policija i Hitna pomoć.

Kako navode građani na društvenim mrežama, stvaraju se ogromne gužve, kolaps je u saobraćaju. Informacija o povrijeđenim nema.

Trenutno se stvaraju gužve na brzoj cesti Banjaluka-Laktaši, o čemu takođe informišu građani putem društvenih mreža.

Брза цеста Бањалука-Лакташи
Brza cesta Banjaluka-Laktaši

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

obustavljen saobraćaj

brza cesta

Prijedor

Banjaluka

Policija

Hitna pomoć

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