Saobraćajka prema Prijedoru: Auto završilo u kanalu

Autor:ATV
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U naselju Verići, na magistralnom putu Prijedor – Banjaluka, dogodila se teška saobraćajna nesreća kada je automobil sletio sa puta.
Na terenu je policija i Hitna pomoć.
Kako navode građani na društvenim mrežama, stvaraju se ogromne gužve, kolaps je u saobraćaju. Informacija o povrijeđenim nema.
Trenutno se stvaraju gužve na brzoj cesti Banjaluka-Laktaši, o čemu takođe informišu građani putem društvenih mreža.
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