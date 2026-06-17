Saobraćajka prema Prijedoru: Auto završilo u kanalu

U naselju Verići, na magistralnom putu Prijedor – Banjaluka, dogodila se teška saobraćajna nesreća kada je automobil sletio sa puta.

Na terenu je policija i Hitna pomoć.

Kako navode građani na društvenim mrežama, stvaraju se ogromne gužve, kolaps je u saobraćaju. Informacija o povrijeđenim nema.

Trenutno se stvaraju gužve na brzoj cesti Banjaluka-Laktaši, o čemu takođe informišu građani putem društvenih mreža.