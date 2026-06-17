Poginuo vozač traktora u Kozarskoj Dubici

Autor:ATV
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Usljed prevrtanja traktora, smrtno je stradao vozač. Nesreća se dogodila na nekategorisanom putu u mjestu Donja Slabinja.
Policijskoj upravi Prijedor je 16.06.2026.godine oko 17,50 časova prijavljeno da je na nekategorisanom putu u mjestu Donja Slabinja, opština Kozarska Dubica došlo do prevrtanja traktora i da je tom prilikom smrtno stradalo jedno lice.
O svemu je obavješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor. Uviđajem na licu mjesta utvrđeno je da je smrtno stradao vozač traktora M.M. iz Kozarske Dubice, saopšteno je iz PU Prijedor.
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