Poginuo vozač traktora u Kozarskoj Dubici

Usljed prevrtanja traktora, smrtno je stradao vozač. Nesreća se dogodila na nekategorisanom putu u mjestu Donja Slabinja.

Policijskoj upravi Prijedor je 16.06.2026.godine oko 17,50 časova prijavljeno da je na nekategorisanom putu u mjestu Donja Slabinja, opština Kozarska Dubica došlo do prevrtanja traktora i da je tom prilikom smrtno stradalo jedno lice.

O svemu je obavješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor. Uviđajem na licu mjesta utvrđeno je da je smrtno stradao vozač traktora M.M. iz Kozarske Dubice, saopšteno je iz PU Prijedor.