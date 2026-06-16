Muškarca ubio grom ispred kuće, pokušao da se skloni od nevremena: Tragedija u Čačku

Grom je udario u kuću u kojoj se nalazila njegova supruga, dok je nesrećni čovjek u tom trenutku bio ispred, tražeći zaklon od nevremena.

Region Jedna zemlja upravo je priznala nezavisnost Hrvatske

"Najednom su naišli oblaci i čuli smo da je grom udario negdje u blizini. Nije bilo oluje, već samo kiša i nekoliko jakih udara groma. Predo je u trenutku grmljavine bio ispred kuće, tačnije krenuo je da se skloni od kiše. Munja ga je stigla ispred kućnog praga. Sve se odigralo u minutu. Ubrzo su stigli Hitna pomoć i vatrogasci" priča Milan, komšija bračnog para u zaseoku Stevanovići.

Dodaje da je nevrijeme počelo nešto poslije 19 časova i da ništa nije ukazivalo na tragediju.

"Preminuo je na putu do bolnice, od posljedica udara groma. Pokušali su da ga reanimiraju, ali bezuspješno. Ženu su ljekari uspjeli da povrate i ona se nalazi u čačanskoj bolnici" priča komšija.

Srbija Pronađeno tijelo Nemanje za kojim se tragalo dva dana

Komšije kažu da je od udara groma planula kompletna instalacija na porodičnoj kući bračnog para, ali da je vatra brzo lokalizovana brzom intervencijom vatrogasaca.

(Kurir)