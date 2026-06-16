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Muškarca ubio grom ispred kuće, pokušao da se skloni od nevremena: Tragedija u Čačku

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ATV
16.06.2026 19:32

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Моћна грмљавина са живописним муњама удара изнад руралног пејзажа у сумрак, хватајући интензитет природе.
Foto: Guillaume Boulanger/Pexels

Predo G. (79) iz sela Petnica nedaleko od Čačka nastradao je juče usljed udara groma.

Grom je udario u kuću u kojoj se nalazila njegova supruga, dok je nesrećni čovjek u tom trenutku bio ispred, tražeći zaklon od nevremena.

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"Najednom su naišli oblaci i čuli smo da je grom udario negdje u blizini. Nije bilo oluje, već samo kiša i nekoliko jakih udara groma. Predo je u trenutku grmljavine bio ispred kuće, tačnije krenuo je da se skloni od kiše. Munja ga je stigla ispred kućnog praga. Sve se odigralo u minutu. Ubrzo su stigli Hitna pomoć i vatrogasci" priča Milan, komšija bračnog para u zaseoku Stevanovići.

Dodaje da je nevrijeme počelo nešto poslije 19 časova i da ništa nije ukazivalo na tragediju.

"Preminuo je na putu do bolnice, od posljedica udara groma. Pokušali su da ga reanimiraju, ali bezuspješno. Ženu su ljekari uspjeli da povrate i ona se nalazi u čačanskoj bolnici" priča komšija.

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Komšije kažu da je od udara groma planula kompletna instalacija na porodičnoj kući bračnog para, ali da je vatra brzo lokalizovana brzom intervencijom vatrogasaca.

(Kurir)

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Čačak

stradao muškarac

udar groma

Oluja

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