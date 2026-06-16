Sedam nesreća u deset minuta: Saobraćajni haos u Mostaru

Autor:ATV
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Nakon kratkog pljuska u Mostaru, mokra cesta i pojačan saobraćaj izazvali su velike gužve na gradskim saobraćajnicama, a iz Operativnog centra MUP-a HNK-a potvrđeno je kako je u vrlo kratkom vremenu zabilježen veći broj saobraćajnih nesreća.
Kako su naveli iz Operativnog centra, stanje u gradu trenutno je otežano.
- Haos je po gradu, dogodilo se sedam nesreća u posljednjih deset minuta u Mostaru - kazali su iz Operativnog centra MUP-a HNK-a.
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Zbog nesreća i mokrog kolovoza na više lokacija stvaraju se gužve, a vozačima se savjetuje dodatan oprez u saobraćaju.
Iz Operativnog centra MUP-a HNK-a potvrđeno je kako je riječ o lakšim saobraćajnim nesrećama te da, prema dostupnim informacijama, nije bilo povrijeđenih osoba.
(Avaz)
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