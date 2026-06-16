Horor se nastavlja i poslije smrtonosnog bandžija: Jeziv potez radnika

Marija Eduarda Rodriges de Freitas (21) poginula je nakon pada sa visine od oko 40 metara sa napuštenog Mosta kostura u Limeiri, u saveznoj državi Sao Paulo, u nesreći koja je zabeležena šokantnim snimkom koji se brzo proširio internetom.

Avanturista koji je skočio sa istog mosta samo nekoliko sati prije nego što je Marija stradala jer je lansirana bez sigurnosnog užeta tvrdi da su organizatori "popustili sa standardima" zbog ogromnog broja ljudi koji su čekali na red.

Prema lokalnim medijima, zatražila je da izvede skok u stilu "aviona", pri kojem su je dva instruktora podigla na ramena dok je raširila ruke, a zatim je puštena sa mosta.

Buduća profesorka fizičkog vaspitanja navodno je platila oko 30 evra funti za skok, kao i dodatni iznos za GoPro kameru od 360 stepeni koja se može vidjeti u njenoj ruci neposredno prije skoka.

Sada je muškarac koji se predstavio samo kao Emanuel ispričao da vjeruje da je pritisak zbog velikog broja ljudi koji su čekali na bandži, nakon kašnjenja izazvanih kišom, možda doprinio tragediji.

🇧🇷 Tragedy in Brazil.



Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, just 21, died after being thrown from the "Skeleton Bridge" in Limeira for what she thought was a bungee jump.



The cord was NEVER attached.



Six people have reportedly been detained by police.



Heartbreaking.… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 13, 2026

Emanuel kaže da je bio drugi od ukupno 93 ljudi koji su tog dana skočili sa mosta, ali smatra da je žurba da se nadoknadi izgubljeno vrijeme mogla da dovede do kobne greške.

GoPro kamera još nije pronađena, a policija vjeruje da bi mogla biti ključna za rekonstrukciju posljednjih trenutaka prije tragedije, uključujući eventualna uputstva koja su data Mariji Eduardi i pitanje da li je zabilježila smrtonosni skok.

Govoreći za brazilskog influensera Dijega Šuenga, Emanuel je podijelio snimak svog skoka sa istog mjesta u subotu ujutru.

Na snimku se vidi kako je elastično uže bezbjedno pričvršćeno za njegovu nogu prije nego što skače sa mosta, što je u oštroj suprotnosti sa snimkom fatalnog skoka Marije Eduarde, na kojem se čini da isto uže leži smotano na mostu iza nje.

On se prisjetio da je u početku imao povjerenja u organizatore.

"Oprema je djelovala bezbjedno i sve je izgledalo kako treba. Od komunikacije sa grupom do pojedinačnih instrukcija i samog dolaska na most, osjećao sam se sigurno", rekao je.

Hronika Osuđen ''Tasmanijski đavo'': Poznato koliko će robijati poznati MMA borac

Emanuel je svoj skok završio bez problema, ali tvrdi da je ponašanje organizatora dok su pokušavali da ubrzano propuste ostale učesnike "ostavljalo mnogo prostora za kritiku".

"Bio je to veoma neuobičajen dan. Padala je kiša, bilo je kašnjenja i mnogo ljudi je čekalo na skok. Iz moje perspektive učesnika, organizacija je bila veoma loša. Očigledno je da se ono što se dogodilo ne može opravdati. Po mom mišljenju, nedostajalo je profesionalizma. Pozitivan utisak koji sam imao potpuno je nestao", rekao je.

Marijin vjerenik gledao "skok u smrt"

Vjerenik Marije Eduarde, koji je sa njom doputovao na most i prisustvovao nesreći, navodno je pretrpio ozbiljan zdravstveni problem nakon što je vidio njen pad i prebačen je u lokalnu bolnicu.

Medicinska sestra Rajza Dijaz, koja se slučajno našla na lokaciji kao turista, izjavila je da je potrčala niz strmu padinu pokušavajući da spasi djevojku.

JUST IN: 21-year-old dies after workers forget to attach safety rope and push her off 40-meter bridge in São Paulo’s Limeira, Brazil pic.twitter.com/ceqniPJkUs — Rapid Report (@RapidReport2025) June 13, 2026

Za brazilsku emisiju "Domingo Espetakular" rekla je da je studentkinja po dolasku još pokazivala slabe znake života.

"Vidjela sam da teško diše i provjerila sam joj zjenice - obje su bile proširene. Osjetila sam i puls. Bio je veoma slab, ali ga je i dalje imala", rekla je.

Medicinska sestra je razgovarala sa Marijom Eduardom pokušavajući da je održi pri svijesti dok nije stigla dodatna pomoć, ali je djevojka zadobila višestruke teške povrede i proglašena je mrtvom na licu mjesta.

Trojica muškaraca u pritvoru

Nakon tragedije dvojica muškaraca pobjegla su sa mjesta nesreće, ali su kasnije pronađeni uz pomoć policijskih helikoptera.

Šest osoba privedeno je na saslušanje, a trojica muškaraca - Maikon Fernandes Sintra (42), Luis Felipe Felisijano Egorof (32) i Vitor de Freitas Gonsalveš (27) - zadržani su u pritvoru zbog sumnje za ubistvo sa eventualnim umišljajem.

Prema brazilskom zakonodavstvu, to znači da su bili svjesni da njihove radnje mogu dovesti do smrti, čak i ako im to nije bila direktna namjera.

Hronika Pretresi: u Loparama: Pronađeni oružje i municija

Istražitelji navode da su instruktori tokom ispitivanja djelovali dezorijentisano i nisu mogli da objasne ko je bio odgovoran za pričvršćivanje užeta niti ko je morao da izvrši završnu bezbjednosnu provjeru.

Jedan od osumnjičenih, Felisijano Egorof, priznao je da nije postojala jasna podjela odgovornosti kada je riječ o bezbjednosnim kontrolama.

"Nekada jedan od nas ne bi stavio opremu, drugi bi provjeravao, treći bi provjeravao, četvrti bi je stavljao. Nekada bi jedna osoba uradila sve, a druga bi samo pogledala da li je sve u redu. Otprilike je tako funkcionisalo", rekao je istražiteljima.

Na pitanje ko je trebalo da pričvrsti sigurnosnu opremu Mariji Eduardi ili izvrši završnu provjeru prije njenog skoka, odgovorio je da se ne sjeća.

Nestala kamera ključni dokaz

Nestala GoPro kamera postala je jedan od ključnih elemenata istrage nakon što je jedan svjedok tvrdio da je vidio zaposlenog kako je uklanja sa tijela djevojke neposredno nakon pada. Rafael Gular, koji je čekao svoj red za skok, tvrdi da je posmatrao kako jedan član osoblja skida GoPro kameru sa njenog vrata dok je već ležala na zemlji.

"Prvo čega se sjećam jeste da sam vidio jednog zaposlenog kako skida GoPro sa njenog vrata dok je već ležala na zemlji. Da li je pokušavao da sakrije dokaz ili je bio zabrinut zbog vrijednosti opreme, ne znam", rekao je za televiziju EPTV.

Dodao je da organizatori nakon nesreće nisu rekli ništa ostalim ljudima koji su čekali.

"Bili su kao u katatoničnom stanju. Ne znam da li su pokušavali da shvate šta su uradili ili su razmišljali kako da pobjegnu i sakriju se", rekao je.

Svijet Lavrov: U Evropi oživljava nacizam

Muškarci su navodno radili za kompaniju za bandži skokove "Entre Kordas" i povezani brend instruktora "LH Voei". Instagram stranica kompanije, koja je reklamirala "skok u izuzetno", navodno je ugašena nakon tragedije.

Potresne posljednje objave

Marija je samo nekoliko sati prije tragedije objavila više poruka na društvenim mrežama. U jednoj objavi na Instagramu, pored banera kompanije Entre Kordas, napisala je: "Ko je ta luda osoba koja mi je dozvolila da skočim sa mosta?"

U drugoj objavi fotografisala je saobraćajni znak sa nacrtanim kosturom i upozorenjem:

"Opasnost. Rizik od smrti."

U trećoj objavi pokazala je papirne narukvice sa natpisima:

"Dobrodošli među užad! Ja ću da letim. Poletanje odobreno."

Marija je sahranjena u nedjelju u Sao Paulu, gdje su se prijatelji i kolege oprostili od nje, podsjećajući na njenu ljubav prema sportu i san da postane nastavnica fizičkog vaspitanja i inspiriše djecu kroz sport.

Nakon sahrane njena majka Valnenija prvi put se oglasila povodom tragedije.

"To prokleto uže mi te je zauvijek oduzelo. Moja voljena kćerko, nema te više, a ovde su ostali samo bol i čežnja. Voljeću te zauvijek", napisala je.

(Telegraf)