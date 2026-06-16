Spriječen napad na Bijelu kuću

Američke bezbjednosne službe spriječile su, kako se navodi, planirani napad na područje Bijele kuće tokom događaja UFC, kojem su prisustvovali američki predsjednik Donald Tramp i drugi visoki zvaničnici.

Direktor FBI-ja Keš Patel izjavio je da je zahvaljujući brzoj reakciji FBI-ja, Ministarstva pravde i drugih federalnih partnera, operacijom sprovedenom u više saveznih država spriječena potencijalna prijetnja, a više osoba je privedeno.

Nauka i tehnologija Decenija promjena: Neka predviđanja Tesle do 2035. godine su jeziva

"Planirani napadi su u potpunosti onemogućeni", naveo je Patel u objavi na društvenoj mreži Iks, uz link na izvještaj "Foks Njuza".

Prema pisanju "Foks Njuza", koje se poziva na neimenovane američke zvaničnike, uhapšeno je pet osoba, dok se ukupno 23 osobe dovode u vezu s navodnom mrežom koja je planirala napad.

Istraga, kako se tvrdi, obuhvatila je planove za korištenje eksplozivnih dronova u napadu na objekte u blizini Bijele kuće tokom UFC događaja, s ciljem izazivanja panike i evakuacije okupljenih prema snajperistima. Takođe se spominje i mogućnost da je u drugoj fazi plana bio predviđen pokušaj upada kroz bezbjednosne kapije kompleksa.

FBI je, na upit medija, saopštio da trenutno nema dodatnih informacija osim onih koje su već objavljene u Patelovoj izjavi.

Svijet Plaža u Grčkoj: Za 5 evra dobijate ležaljku, suncobran, kafu, vodu i krofnu

Predsjednik Tramp je u nedjelju prisustvovao UFC događaju održanom na južnom travnjaku Bijele kuće, gdje je za tu priliku postavljena privremena arena pod nazivom "D Klo".

Događaj, nazvan UFC Fridom 250, organizovan je u sklopu obilježavanja 250. godišnjice američke nezavisnosti i poklopio se s Trampovim 80. rođendanom.