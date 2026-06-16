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Plaža u Grčkoj: Za 5 evra dobijate ležaljku, suncobran, kafu, vodu i krofnu

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ATV
16.06.2026 16:00

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Грчка плажа, море
Foto: Pexels

Da li postoji plaža na Egejskom moru gd‌je za pet evra cijeli dan možete da uživate u ležaljci i pripadajućem suncobranu, a da vas po izlasku iz vode na vašem mjestu sačekaju šoljica kafe, flašica vode i krofna?

Odgovor je potvrdan, a lokacija je grčko ljetovalište Nei Pori.

Naime, kako je na svom Instagram profilu prije nekoliko dana objavila platforma Grčka.info, koja je od velike informativne i praktične pomoći turistima koji posjećuju Grčku, u Nei Poriju za svega pet evra u baru na samoj plaži možete dobiti kompletan užitak: ležaljku, suncobran, kafu, krofnu i flaširanu vodu.

Na pitanje administratora: "Da li je ovo fer cijena?", uslijedile su stotine komentara.

"Toliko korektno da ne vjerujem"

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Najprije su mnogi učesnici rasprave izrazili nevjericu da je cijena ove kompletne usluge tako niska, postavljajući pitanja poput: "Iz koje godine je fotografija?" ili konstatujući da je "isuviše korektno, toliko da ne vjerujem", pa čak smatrajući da je riječ o fotografiji generisanoj vještačkom inteligencijom.

Međutim, oni koji se nalaze na toj plaži u Nei Poriju potvrđuju da je ponuda ovog plažnog bara tačna.

"Svake godine ovako porodično ljetujem već pet godina”, “Prošle godine je bilo 4,5 evra po osobi", "Ista ili približno ista cijena je na ovoj plaži već pet godina", neki su od komentara koji potvrđuju da se i ovog ljeta na toj plaži u Nei Poriju dan može provesti uz trošak od samo pet evra po osobi, uz komfor, zaštitu od sunca, osvježenje, topli napitak i slatkiš.

U ostalim komentarima ističe se da je u mnogim drugim ljetovalištima za pet evra moguće dobiti samo ležaljku, dok pojedini izdavaoci plažnog mobilijara toliko naplaćuju samo kafu.

"Kod nas bi samo jednu krofnu naplatili pet evra” i “Ovo nema ni na selu u Vojvodini", dva su zanimljiva komentara na Instagram objavi platforme Grčka.info, prenio je Blic.

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Grčka

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Plaža

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