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Lavrov: Možda i nije loše da Ukrajina uđe u EU - tako bi se Unija jednostavno raspala

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ATV
16.06.2026 14:42

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Руски министар спољних послова Сергеј Лавров одржао је конференцију за новинаре након разговора са турским министром спољних послова Хаканом Фиданом у вили Зинаиде Морозове у Москви, у уторак, 16. јуна 2026. године.
Foto: Tanjug/Sergei Ilnitsky/Pool Photo via AP

Možda i nije tako loše da Ukrajina uđe u Evropsku uniju - ona će se tada jednostavno raspasti, rekao je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.

"Sa aspekta unutrašnjih problema EU, možda i nije loše ako bi Ukrajina postala član. Oni bi se jednostavno raspali", rekao je Lavrov na zajedničkoj konferenciji za novinare sa turskim ministrom spoljnih poslova Hakanom Fidanom.

Ako žele da zaborave na ekonomiju onda treba zvati Zelenskog u EU, dodao je on.

Prema riječima Lavrova, pristupanje Ukrajine Evropskoj uniji će iskoristiti oni koji žele da militarizuju ovo političko udruženje.

Lavrov je istakao da se Zapad uvijek isticao dvoličnošću.

"Zapadni svijet se uvijek isticao svojom dvoličnošću i te navike su ostale do danas: dvostruki standardi; ne međunarodno pravo, već poredak zasnovan na pravilima; meni je dozvoljeno sve, dok drugi treba da me pitaju za dozvolu", naveo je Lavrov samo neke od primjera zapadnog licemerja.

Ruski ministar je odsustvo želje evropskih zemalja da komentarišu terorističke napade Kijeva na ruske civile okarakterisao kao samorazotkrivanje.

"Ovo je otvoreno priznanje, samoraskrinkavanje, ne vidim ništa drugo", rekao je na konferenciji za novinare.

(sputnik srbija)

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Sergej Lavrov

Ukrajina

Evropska unija

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