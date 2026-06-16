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Lavrov i Fidan razgovarali o sukobu u Ukrajini i trgovinskoj saradnji

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ATV
16.06.2026 12:58

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Руски министар спољних послова Сергеј Лавров и његов турски колега Хакан Фидан разговарали су у Москви о ситуацији у Украјини, трговинско-економској сарадњи и даљем развоју билатералних односа Русије и Турске.
Foto: Tanjug/Sergei Ilnitsky/Pool Photo via AP

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i njegov turski kolega Hakan Fidan razgovarali su u Moskvi o situaciji u Ukrajini, trgovinsko-ekonomskoj saradnji i daljem razvoju bilateralnih odnosa Rusije i Turske.

Lavrov je tokom sastanka kazao da Rusija cijeni interesovanje Turske za doprinos pronalaženju, kako je naveo, pravednog, održivog i dugoročnog rješenja sukoba u Ukrajini, prenijela je Ria novosti.

Fidan je poručio da je Ankara spremna da učini sve što je u njenoj moći kako bi doprinela rješavanju sukoba, bilo kroz posredničku ulogu ili pružanjem platforme za dijalog, prenosi Tanjug.

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Sergej Lavrov

hakan fidan

Rusija

Turska

Ukrajina

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