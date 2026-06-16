Lavrov i Fidan razgovarali o sukobu u Ukrajini i trgovinskoj saradnji

Autor:ATV
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Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i njegov turski kolega Hakan Fidan razgovarali su u Moskvi o situaciji u Ukrajini, trgovinsko-ekonomskoj saradnji i daljem razvoju bilateralnih odnosa Rusije i Turske.
Lavrov je tokom sastanka kazao da Rusija cijeni interesovanje Turske za doprinos pronalaženju, kako je naveo, pravednog, održivog i dugoročnog rješenja sukoba u Ukrajini, prenijela je Ria novosti.
Fidan je poručio da je Ankara spremna da učini sve što je u njenoj moći kako bi doprinela rješavanju sukoba, bilo kroz posredničku ulogu ili pružanjem platforme za dijalog, prenosi Tanjug.
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