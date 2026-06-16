Zemljotres jačine 6,3 stepena pogodio Kinu

Foto: Pixabay/Angelo_Giordano

Zemljotres magnitude 6,3 stepena po Rihterovoj skali pogodio je prefekturu Hajsi u provinciji Ćinghaj na sjeverozapadu Kine, saopštio je Kineski centar za seizmološke mreže.

Prema podacima Centra, zemljotres je registrovan na dubini od 10 kilometara. Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama i materijalnoj šteti. Prefektura Hajsi se nalazi u prostranom i rijetko naseljenom dijelu Kine koji se prostire preko Tibetanske visoravni, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.