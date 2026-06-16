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Zemljotres jačine 6,3 stepena pogodio Kinu

Autor:

ATV
16.06.2026 12:46

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Зeмљотрес
Foto: Pixabay/Angelo_Giordano

Zemljotres magnitude 6,3 stepena po Rihterovoj skali pogodio je prefekturu Hajsi u provinciji Ćinghaj na sjeverozapadu Kine, saopštio je Kineski centar za seizmološke mreže.

Prema podacima Centra, zemljotres je registrovan na dubini od 10 kilometara.

Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama i materijalnoj šteti.

Prefektura Hajsi se nalazi u prostranom i rijetko naseljenom dijelu Kine koji se prostire preko Tibetanske visoravni, prenosi Srna.

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Tagovi :

Zemljotres

Kina

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