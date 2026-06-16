Zemljotres jačine 6,3 stepena pogodio Kinu

Autor:ATV
Komentari:0
Zemljotres magnitude 6,3 stepena po Rihterovoj skali pogodio je prefekturu Hajsi u provinciji Ćinghaj na sjeverozapadu Kine, saopštio je Kineski centar za seizmološke mreže.
Prema podacima Centra, zemljotres je registrovan na dubini od 10 kilometara.
Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama i materijalnoj šteti.
Prefektura Hajsi se nalazi u prostranom i rijetko naseljenom dijelu Kine koji se prostire preko Tibetanske visoravni, prenosi Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
16
14
16
12
16
10
16
03
16
00
Trenutno na programu