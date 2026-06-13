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Snažan zemljotres u Egejskom moru

Autor:

ATV
13.06.2026 11:44

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Море
Foto: pexels/Mathias Reding

Zemljotres magnitude 3.7 stepeni Rihtera zabilježen je u subotu, 13. juna u 11:22 na području Egejskog mora, u blizini Izmira.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je istočno od ovog turskog grada.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 7.5 kilometara ispod površine zemlje.

(telegraf)

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Tagovi :

Zemljotres

Egejsko more

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