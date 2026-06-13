Strah od američke operacije: Iran zapečatio zalihe uranijuma i postavio mine u tunele?

Prema pisanju Si-En-Ena, iranska i američka vojska pripremale su se za operaciju s ciljem zauzimanja centra Fordou, u kojem se nalaze zalihe visoko obogaćenog uranijuma, zbog čega je iranska strana zatrpala ulaze i postavila mine.

U proteklim sedmicama Iran je dramatično eskalirao napore da zapečati svoje zalihe uranijuma koji je blizu nivoa potrebnog za proizvodnju nuklearne bombe, namjerno urušavajući tunele i postavljajući eksplozivne mine na ulaze, tvrdi pet izvora Si-En-Ena upoznatih sa američkim obavještajnim podacima.

Dolazak do približno pola tone visoko obogaćenog uranijuma sada je daleko teži, opasniji i dugotrajniji nego što je bio prije samo mjesec dana, kada je predsjednik Donald Tramp javno signalizovao da bi mogao narediti američkoj vojsci da ga zaplijeni, navode izvori.

Nove fortifikacije koje su Iranci postavili dodaju još jedan sloj složenosti predloženom sporazumu Trampove administracije s Teheranom o uklanjanju i uništavanju uranijuma, a ovaj potez otvara pitanja o tome ko će preuzeti opasan zadatak njegovog iskopavanja.

Iranska diplomatska delegacija pri Ujedinjenim nacijama nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar, a Bijela kuća nije odmah odgovorila na pitanja Si-En-Ena.

Tramp je više puta izjavio da je obezbjeđivanje ovog materijala prioritet za SAD u tekućim pregovorima o okončanju rata i ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza, koji je Iran efektivno zatvorio.

Prema riječima visokog zvaničnika administracije koji je u petak informisao novinare, dvije strane su sve bliže dogovoru koji bi zahtijevao od Irana da svoj obogaćeni uranijum preda SAD-u. Materijal bi bio uništen na licu mjesta, a potom iznesen iz zemlje, tvrdi taj zvaničnik.

Međutim, američki i iranski zvaničnici ponudili su protivrječne izvještaje o okvirnom sporazumu, a njegovi tačni uslovi ostaju nejasni. Navodni tekst nacrta sporazuma procurio je u petak u jednu poluzvaničnu iransku novinsku agenciju, što je izazvalo bijesnu reakciju Trampa na društvenim mrežama.

Čak i za same Irance, navelo je nekoliko izvora, uklanjanje obogaćenog materijala sada bi bilo teško i opasno. Za to bi bila potrebna teška oprema za iskopavanje i napori na deminiranju — što je i teško i rizično.

„Ako je ovo izvještavanje tačno, to bi definitivno zakomplikovalo preuzimanje visoko obogaćenog uranijuma (HEU)“, rekao je Skot Roker, koji je vodio Kancelariju za uklanjanje nuklearnog materijala pri Nacionalnoj administraciji za nuklearnu bezbjednost (NNSA) od 2017. do 2021. godine.

To bi takođe moglo pružiti priliku Iranu da prikrije svoje napore u ispunjavanju obaveza.

Ako pregovarači „zahtijevaju da Iran donese cjelokupne zalihe na centralnu lokaciju radi verifikacije i na kraju radi uklanjanja ili osiromašivanja materijala“, to bi prebacilo teret na Teheran da pristupi i „pruži potpuni inventar“ obogaćenog uranijuma, rekao je Roker.

Ali, „u ovom scenariju, brinuo bih se da će Iran tvrditi da je dio visoko obogaćenog uranijuma nepristupačan“, kazao je Roker. „Ne bismo imali potpuno povjerenje da Iran ne bi mogao zadržati pristup tom materijalu u nekom trenutku u budućnosti.“

Međunarodna zajednica vjeruje da se većina zaliha nalazi u urušenim tunelima u nuklearnom kompleksu Isfahan u centralnom Iranu, dok se dio materijala drži na drugim lokacijama.

Sredinom maja, vojska je bila spremna da izvede operaciju zapljene nuklearnog materijala, ali je na kraju procijenjeno da je rizik previsok, kako je Si-En-En ranije izvijestio.

Međutim, od tada je Iran samo dodatno utvrdio lokacije na kojima se vjeruje da je njegov visoko obogaćeni uranijum zakopan pod zemljom.

Tramp je ranije priznao opasnu prirodu nasilnog preuzimanja uranijuma i izrazio skeptičnost tokom majskog gostovanja na Foks njuzu da će Iranci ikada biti sposobni da pristupe i izvuku zakopani nuklearni materijal, a da to ne otkriju američke obavještajne službe.

„Znamo tačno šta se dešava“, rekao je Tramp voditelju Foksa Šonu Henitiju govoreći o lokaciji. „Niko joj se nije ni približio.“

Ipak, javnim raspravljanjem o uranijumu kao potencijalnoj meti, primijetila su dva izvora, predsjednik je možda pružio Iranu podsticaj da bolje zaštiti svoju imovinu.

Sada, čak i ako sporazum između Teherana i Vašingtona bude potpisan naredne sedmice, očekuju se dodatni tehnički pregovori kako bi se precizirali detalji o budućnosti iranskog nuklearnog programa.

Uklanjanje uranijuma iz zemlje vjerovatno bi zahtijevalo raspoređivanje specijalizovanog mobilnog postrojenja za uranijum, organizovanog pod Nacionalnom administracijom za nuklearnu bezbjednost u Nacionalnoj laboratoriji Ouk Ridž u Tenesiju. Si-En-En je ranije izvijestio da su glavni američki pregovarači Džared Kušner i Stiv Vitkof posjetili ovu laboratoriju ranije ovog mjeseca.

Ali čak bi i najboljim svjetskim stručnjacima za uklanjanje nuklearnog materijala bilo potrebno značajno vrijeme da završe svoj zadatak — Tramp je novinarima ranije ovog mjeseca rekao da bi uklanjanje trajalo najmanje dvije sedmice.

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