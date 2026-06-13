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Gori jug: Razorni udari Rusije, počela odmazda za Krim?

13.06.2026 08:24

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Гори југ: Разорни удари Русије, почела одмазда за Крим?
Foto: Russian Defense Ministry Press Service

Rusi su jutros pokrenuli i masovni udar kliznim KAB bombama na južni grad Herson, dok su, takođe na jugu Ukrajine, u Nikolajevu, dvije osobe ranjene u napadu dronovima.

U Hersonu je nakon udara izbio veliki požar, za sada nema izvještaja o eventualnim žrtvama.

Rusi su tokom noći i jutros, koristeći dronove tipa "šahed", napali i Nikolajev, saopštili su regionalni zvaničnici.

Načelnik Nikolajevske oblasne vojne administracije Vitalij Kim izjavio je da su u ruskom napadu povrijeđeni 44-godišnja žena i 25-godišnji muškarac, koji su hospitalizovani. Desetogodišnji dječak pretrpeo je akutnu stresnu reakciju, naveo je Kim na Telegramu.

Prema navodima regionalnih vlasti, u napadu je oštećena i jedna porodična kuća.

Jug Ukrajine i Krim, gdje ukrajinske snage vrše napada na infrastrukturu i energetske objekte kako bi odsekle poluostrvo od Rusije, u ovom momentu su goruće tačke ukrajinskog fronta.

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Tagovi :

Ukrajina

Krim

Rusija

Herson

Ruska vojna operacija 2026

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