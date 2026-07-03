Dodik podijelio emotivnu poruku: Samo po djeci vidimo kako godine prolaze

Dodik je istakao da su ovakvi trenuci najbolji podsjetnik na to koliko brzo vrijeme prolazi.

„Samo po djeci vidimo kako godine prolaze. Na današnji dan prošle godine krštena je Bogdana Sredić, moje kumče. Sa roditeljima podsjećanje na taj dan, sa Bogdanom igra“, napisao je Dodik u svojoj objavi.

Samo po djeci vidimo kako godine prolaze. Na današnji dan prošle godine krštena je Bogdana Sredić, moje kumče.

Sa roditeljima podsjećanje na taj dan, sa Bogdanom igra. pic.twitter.com/kPHvP2lBJr — Milorad Dodik (@MiloradDodik) July 3, 2026

Predsjednik SNSD-a je slobodno vrijeme iskoristio za druženje sa porodicom Sredić, evociranje uspomena na svečani čin krštenja od prije godinu dana, ali i za igru sa svojom malom kumom koja je, sudeći po objavi, bila u centru pažnje tokom ovog porodičnog okupljanja.