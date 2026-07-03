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Dodik podijelio emotivnu poruku: Samo po djeci vidimo kako godine prolaze

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 21:29

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Лидер СНСД-а Милорад Додик са кумчетом
Foto: Screenshot/X

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik podijelio je na društvenim mrežama emotivnu poruku posvećenu svom kumčetu Bogdani Sredić, povodom prve godišnjice njenog krštenja.

Dodik je istakao da su ovakvi trenuci najbolji podsjetnik na to koliko brzo vrijeme prolazi.

„Samo po djeci vidimo kako godine prolaze. Na današnji dan prošle godine krštena je Bogdana Sredić, moje kumče. Sa roditeljima podsjećanje na taj dan, sa Bogdanom igra“, napisao je Dodik u svojoj objavi.

Predsjednik SNSD-a je slobodno vrijeme iskoristio za druženje sa porodicom Sredić, evociranje uspomena na svečani čin krštenja od prije godinu dana, ali i za igru sa svojom malom kumom koja je, sudeći po objavi, bila u centru pažnje tokom ovog porodičnog okupljanja.

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Tagovi :

Milorad Dodik

SNSD

Djeca

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