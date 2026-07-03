Dodik podijelio emotivnu poruku: Samo po djeci vidimo kako godine prolaze

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik podijelio je na društvenim mrežama emotivnu poruku posvećenu svom kumčetu Bogdani Sredić, povodom prve godišnjice njenog krštenja.
Dodik je istakao da su ovakvi trenuci najbolji podsjetnik na to koliko brzo vrijeme prolazi.
„Samo po djeci vidimo kako godine prolaze. Na današnji dan prošle godine krštena je Bogdana Sredić, moje kumče. Sa roditeljima podsjećanje na taj dan, sa Bogdanom igra“, napisao je Dodik u svojoj objavi.
Samo po djeci vidimo kako godine prolaze. Na današnji dan prošle godine krštena je Bogdana Sredić, moje kumče.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) July 3, 2026
Sa roditeljima podsjećanje na taj dan, sa Bogdanom igra. pic.twitter.com/kPHvP2lBJr
Predsjednik SNSD-a je slobodno vrijeme iskoristio za druženje sa porodicom Sredić, evociranje uspomena na svečani čin krštenja od prije godinu dana, ali i za igru sa svojom malom kumom koja je, sudeći po objavi, bila u centru pažnje tokom ovog porodičnog okupljanja.
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