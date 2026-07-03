Logo

Palata Republike večeras u bojama američke zastave

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 16:47

Komentari:

4
Палата
Foto: ATV

Povodom 250 godina nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država, te nastavka jačanja dobre saradnje Republike Srpske i SAD, Palata Republike u Banjaluci večeras će biti osvijetljena u bojama američke zastave, saopšteno je iz Kabineta predsjednika Srpske.

Dan nezavisnosti u Sjedinjenim Američkim Državama nacionalni je praznik koji se slavi 4. jula.

Ovaj praznik slavi se u znak sjećanja na usvajanje Deklaracije o nezavisnosti 1776. godine.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Palata Republike Srpske

Amerika

Dan nezavisnosti

Komentari (4)

Više iz rubrike

предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Ustavni Sud BiH ponizio parlamentarnu skupštinu

2 h

0
Дарко Младић: Љекари у Хагу нису у стању да лијече генерала

Republika Srpska

Darko Mladić: Ljekari u Hagu nisu u stanju da liječe generala

2 h

0
Милорад Додик лидер СНСД-а

Republika Srpska

Dodik pozvao na okupljanje u Bratuncu: Ovo je simbol našeg stradanja

3 h

9
Минић са представницима Црвеног крста Српске

Republika Srpska

Minić sa predstavnicima Crvenog krsta Republike Srpske

3 h

0

  • Najnovije

18

29

9, 8 miliona KM za nove cijevi: Banjaluka se zadužuje za spas grejne sezone

18

25

Molotovljev koktel bačen na automobil porodice Slavković

18

25

Soda bikarbona i pasta za zube: Smjesa koja će vam olakšati čišćenje

18

20

Đoković u osmini finala: Francuz ga namučio, ali Srbin je ipak klasa

18

13

Drama u porodici Ere Ojdanića, reagovali Hitna i policija

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima