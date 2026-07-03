Dodik pozvao na okupljanje u Bratuncu: Ovo je simbol našeg stradanja

Kako dodaje, od velikog je značaja da srpske žrtve ne budu zaboravljene i ukoliko mi, Srbi, ne budemo odlučni i istrajni da nastavimo obilježavanje tragičnih datuma iz naše istorije niko drugi to neće učiniti.

"Zato je od ključne važnosti da u što većem broju sutra budemo u Bratuncu. Pozivam Srbe iz Republike Srpske i Republike Srbije da masovno dođu i svi zajedno prisustvujemo obilježavanju više od tri decenije od velikog srpskog stradanja u srednjem Podrinju i Birču", rekao je Dodik za Srnu.

On je naglasio da je taj dio Republike Srpske više natopljen krvlju i suzama, nego kišom, jer 3.267 ubijenih Srba nije samo broj, niti suvoparni podatak iz istorijskih udžbenika, već prejaka brojka stradalih Srba koje su muslimanski zločinci, predvođeni Naserom Orićem, ubijali, mučili, vadili oči, presijecali grkljane, žive pekli.

Dodik je istakao da je svaka jedinica u broju 3.267 jedno ime, jedno dijete čiji je osmijeh zamijenjen krikom, ubijeno djetinjstvo, nedosanjani san, jedan domaćin ubijen na svom kućnom pragu, za slavskom ili Božićnom trpezom, jedan hrabri srpski borac koji je branio svoje ognjište, čija su djeca ostala bez oca, a kuća bez glave porodice.

"Nijedna godina koja prođe ne može umanjiti prazninu koju su ostavili oni koji se nikada nisu vratili svojim kućama i svojim porodicama. Njihova imena ostaju trajno upisana u kolektivno sjećanje našeg naroda i naša je dužnost i obaveza da ih sa poštovanjem pominjemo i prenosimo istinu o njihovom stradanju budućim generacijama, kao što je i sveta dužnost i obaveza da dođemo u što većem broju na parastos, prislužimo svijeću i odamo počast. Bar toliko im dugujemo za slobodu koju danas imamo, jer su njihovi životi ugrađeni u temelje naše Republike Srpske", naglasio je Dodik.

On je rekao da svakog dana sve više boli njihova žrtva, ali ​i muk i ćutanje svijeta, prava i pravde koji su okretali i dalje okreću glavu od naših grobova, suza srpskih majki i njihovih crnih marama.

"Bez obzira na svu nepravdu, mi moramo pamtiti, moramo njegovati kulturu sjećanja da nam se istorija ne bi ponovila kao što nam se ponavljala više puta, jer nas je koštala srpska naivnost kada smo vjerovali komšijama muslimanima koji su nas samo čekali na nišanu. Ne smijemo ni da ćutimo, moramo da govorimo, jer ako mi ćutimo niko neće reći, niti spomenuti naše žrtve i njihovu patnju. Srpska žrtva obavezuje nas da čuvamo istinu i da ne dozvolimo da bude prekrivena velom ćutnje ili zaboravom.

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​Naša dužnost prema svojim žrtvama nije da jednom godišnje prislužimo svijeću i pognemo glave, već da ih se svaki dan sjetimo, da ih spominjemo, da branimo Podrinje i svaki pedalj napaćene srpske zemlje novim životom, novom kolijevkom, obnovljenom kućom, uzoranom njivom i svakom crkvom koja ponovo zvoni nad Drinom", istakao je Dodik.

​On je rekao da su Podrinje i srpski narod danas, uprkos svemu, preživjeli, žive i živjeće, i dok god je i jednog od nas da prisluži svijeću za duše naših 3.267 predaka, živjeće i oni zajedno sa nama u slobodnoj Republici Srpskoj.

"Neka je vječna slava za 3.267 stradalih Srba srednjeg Podrinja i Birča. Njihova žrtva nikada neće biti zaboravljena, a njihovo stradanje ostaje trajna opomena i zavjet da ćemo ponosno, dostojanstveno i hrabro, kao što su to činili i oni, čuvati uspomenu na njih, naš identitet, našu Republiku Srpsku i njene institucije", poručio je Dodik.