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Ovo su nosioci lista SPS-a na izborima

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 14:44

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СПС Горан Селак изабрани носиоци листа
Foto: Ustupljena fotografija

Na izborima za Narodnu skupštinu Republike Srpske SPS nastupa pod nazivom liste „SPS – GORAN SELAK – POKRET JEDINSTVENA SRPSKA“, dok na izborima za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH nastupa pod nazivom „SPS – SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRPSKE – GORAN SELAK“.

U Izbornoj jedinici 6 SPS na izborima za Narodnu skupštinu Republike Srpske nastupa u koaliciji sa Pokretom Jedinstvena Srpska.

Na predstojećim izborima SPS nastupa pod sloganom „PORODICA, PRAVDA, PONOS“, koji predstavlja jasno opredjeljenje partije da štiti porodične vrijednosti, gradi pravedno društvo i čuva ponos, dostojanstvo i ustavni položaj Republike Srpske.

SPS ponudiće biračima kandidate koji imaju zavidnu profesionalnu karijeru i istinske moralne kvalitete.

Iza njih su mjerljivi rezultati i djela koja niko ne može osporiti.

Nosioci lista za Narodnu skupštinu Republike Srpske su:

Izborna jedinica 1 – Duško Miletić (Prijedor)

Izborna jedinica 2 – Vladimir Bogojev (Gradiška)

Izborna jedinica 3 – Goran Selak (Banja Luka)

Izborna jedinica 4 – Igor Jeremić (Brod)

Izborna jedinica 5 – Dragutin Škrebić (Teslić)

Izborna jedinica 6 – Čedomir Stojanović (Bijeljina)

Izborna jedinica 7 – Siniša Mijatović (Zvornik)

Izborna jedinica 8 – Stefan Kuljanin (Istočna Ilidža)

Izborna jedinica 9 – Maksim Skoko (Gacko)

Nosioci lista za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH su:

Izborna jedinica 1 – Nebojša Raković (Banja Luka)

Izborna jedinica 2 – Jelena Rodić (Teslić)

Izborna jedinica 3 – Dejan Kašiković (Trebinje)

Socijalistička partija Srpske pruža punu podršku kandidaturi Save Minića za predsjednika Republike Srpske i kandidaturi Željke Cvijanović za srpskog člana Predsjedništva BiH.

SPS na izbore izlazi sa odgovornim, prepoznatljivim i posvećenim kandidatima koji će se zalagati za zaštitu interesa Republike Srpske, jačanje institucija, ekonomski razvoj, socijalnu pravdu i bolji život svih građana.

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SPS

Goran Selak

nosilac liste

Izbori 2026

Kandidatura

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