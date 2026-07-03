Ovo su nosioci lista SPS-a na izborima

Autor:ATV redakcija
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Na izborima za Narodnu skupštinu Republike Srpske SPS nastupa pod nazivom liste „SPS – GORAN SELAK – POKRET JEDINSTVENA SRPSKA“, dok na izborima za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH nastupa pod nazivom „SPS – SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRPSKE – GORAN SELAK“.
U Izbornoj jedinici 6 SPS na izborima za Narodnu skupštinu Republike Srpske nastupa u koaliciji sa Pokretom Jedinstvena Srpska.
Na predstojećim izborima SPS nastupa pod sloganom „PORODICA, PRAVDA, PONOS“, koji predstavlja jasno opredjeljenje partije da štiti porodične vrijednosti, gradi pravedno društvo i čuva ponos, dostojanstvo i ustavni položaj Republike Srpske.
SPS ponudiće biračima kandidate koji imaju zavidnu profesionalnu karijeru i istinske moralne kvalitete.
Iza njih su mjerljivi rezultati i djela koja niko ne može osporiti.
Nosioci lista za Narodnu skupštinu Republike Srpske su:
Izborna jedinica 1 – Duško Miletić (Prijedor)
Izborna jedinica 2 – Vladimir Bogojev (Gradiška)
Izborna jedinica 3 – Goran Selak (Banja Luka)
Izborna jedinica 4 – Igor Jeremić (Brod)
Izborna jedinica 5 – Dragutin Škrebić (Teslić)
Izborna jedinica 6 – Čedomir Stojanović (Bijeljina)
Izborna jedinica 7 – Siniša Mijatović (Zvornik)
Izborna jedinica 8 – Stefan Kuljanin (Istočna Ilidža)
Izborna jedinica 9 – Maksim Skoko (Gacko)
Nosioci lista za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH su:
Izborna jedinica 1 – Nebojša Raković (Banja Luka)
Izborna jedinica 2 – Jelena Rodić (Teslić)
Izborna jedinica 3 – Dejan Kašiković (Trebinje)
Socijalistička partija Srpske pruža punu podršku kandidaturi Save Minića za predsjednika Republike Srpske i kandidaturi Željke Cvijanović za srpskog člana Predsjedništva BiH.
SPS na izbore izlazi sa odgovornim, prepoznatljivim i posvećenim kandidatima koji će se zalagati za zaštitu interesa Republike Srpske, jačanje institucija, ekonomski razvoj, socijalnu pravdu i bolji život svih građana.
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