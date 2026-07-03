Minić sa šefom Misije OEBS-a u BiH

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić sastao se danas u Banjaluci sa šefom Misije OEBS-a u BiH ambasadorom Rikom Holcaplom.

Tokom sastanka razgovarano je o aktuelnoj političkoj situaciji u Republici Srpskoj i BiH, kao i o dosadašnjoj saradnji Vlade Republike Srpske i OEBS-a.

Premijer Minić upoznao je ambasadora Holcapla sa tim da je Republika Srpska opredijeljena za poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i dijalog sa relevantnim sagovornicima unutar BiH.

Dodao je da je dosadašnja saradnja Vlade Republike Srpske i OEBS-a bila veoma korektna i da očekuje da će tako biti nastavljeno. Istakao je da su u Republici Srpskoj donesena mnoga zakonska rješenja koja su omogućila značajan investicioni ciklus, koji će ove godine biti više od 7,5 milijardi KM.

Šef Misije OEBS-a u BiH Rik Holcapl zahvalio se premijeru Miniću i Vladi na saradnji, prije svega u oblastima prava, unutrašnjih poslova i obrazovanja, te dodao da će ova institucija nastaviti da podržava napredak u okviru svojih kapaciteta, saopšteno je iz Vlade Srpske.