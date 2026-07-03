Banka humanog mlijeka UKC Srpske primljena u Evropsku asocijaciju

Prva Banka humanog mlijeka u Republici Srpskoj koje se nalazi u sklopu Klinike za d‌ječije bolesti UKC Republike Srpske je primljena u Evropsku asocijaciju banaka humanog mlijeka.

Prijemom u Evropsku asocijaciju banaka humanog mlijeka se ostvario značajan međunarodni uspjeh jer ovo članstvo predstavlja potvrdu da ustanova ispunjava visoke stručne i kvalitativne standarde iz oblasti prikupljanja, obrade i distribucije humanog mlijeka.

Zahvaljujući ulasku u ovu asocijaciju doprinijećemo unapređenju stručne saradnje sa vodećim evropskim centrima, razmjeni znanja i primjeni savremenih standarda u pružanju zdravstvene zaštite najosjetljivijim pacijentima, posebno prijevremeno rođenim i bolesnim novorođenčadima.

Ovo priznanje predstavlja važan korak u daljem razvoju zdravstvenih usluga i potvrđuje posvećenost Klinike za d‌ječije bolesti UKC Republike Srpske najvišim standardima kvaliteta i sigurnosti u brizi o najmlađim pacijentima, saopštili su iz UKC-a Srpske.