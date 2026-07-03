Promovisana knjiga Milana Ljepojevića "Put samoopredjeljenja"

Autor:ATV redakcija
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U Banjaluci je danas promovisana knjiga "Put samoopredjeljenja", autora Milana Ljepojevića.
Na promociji su učestvovali profesor Saša Mićin, šef Kluba ostalih u Vijeću naroda Republike Srpske Franc Šošnja i autor knjige.
Promocija je održana u Vijećnici Banskog dvora.
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