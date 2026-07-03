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Promovisana knjiga Milana Ljepojevića "Put samoopredjeljenja"

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 11:20

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Промовисана књига Милана Љепојевића "Пут самоопредјељења"
Foto: ATV

U Banjaluci je danas promovisana knjiga "Put samoopredjeljenja", autora Milana Ljepojevića.

Промовисана књига "Пут самоопредјељења"
Promovisana knjiga "Put samoopredjeljenja"

Na promociji su učestvovali profesor Saša Mićin, šef Kluba ostalih u Vijeću naroda Republike Srpske Franc Šošnja i autor knjige.

Промовисана књига "Пут самоопредјељења"
Promovisana knjiga "Put samoopredjeljenja"

Promocija je održana u Vijećnici Banskog dvora.

Промовисана књига "Пут самоопредјељења"
Promovisana knjiga "Put samoopredjeljenja"

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Put samoopredjeljenja

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