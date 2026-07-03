Srpska bogatija za 29 beba

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 29 beba, od kojih 14 djevojčica i 15 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Najviše beba rođeno je u Banjaluci - 11, zatim u Doboju pet, po tri bebe u Foči i Bijeljini, po dvije u Prijedoru i Trebinju, te po jedna beba u Nevesinju, Gradišci, Istočnom Sarajevu.

U Banjaluci je rođeno pet djevojčica i šest dječaka, u Doboju četiri djevojčice i dječak, Foči djevojčica i dva dječaka, Bijeljini djevojčica i dva dječaka, Prijedoru i Trebinju po jedna djevojčica i dječak, Istočnom Sarajevu djevojčica, Nevesinju i Gradišci po jedan dječak.

U Zvorniku u protekla 24 časa nije bilo porođaja.