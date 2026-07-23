Ove informacije nikako ne treba da dijelite sa AI, upozorava ruski stručnjak

Vještačka inteligencija može da pomogne u svakodnevnim zadacima, ali samo jedna greška dok je koristite može ozbiljno ugroziti vašu privatnost. Stručnjaci upozoravaju koje vrste dokumenata i ličnih podataka nikada ne bi trebalo otpremati na javne AI servise.

Kada koristite vještačku inteligenciju, trebalo bi da izbjegavate deljenje bilo kakvih ličnih podataka, fotografija dokumenata i drugih poverljivih informacija, jer nakon što ih pošaljete AI programu, vi više nemate potpunu kontrolu nad tim podacima.

Sa AI programima bi uvijek trebalo da dijelite što je manje moguće podataka koji su potrebni za obavljanje zadatka, upozorava Jurij Silajev, šef Odjeljenja za pouzdanu vještačku inteligenciju Ruskog tehnološkog univerziteta.

Kako je objasnio, nakon što korisnik otpremi sadržaj na neki servis vještačke inteligencije, više ne može u potpunosti da kontroliše gdje će se te informacije čuvati, koliko dugo će ostati sačuvane i da li će se koristiti za druge namene, prenosi "RIA Novosti".

"Kada radite sa vještačkom inteligencijom, na servis treba prenijeti samo one podatke koji su zaista neophodni za završavanje zadatka", istakao je Silajev.

On upozorava da se na javne AI servise nikako ne bi smele otpremati fotografije ličnih dokumenata, bankovnih kartica, polisa osiguranja ili karata sa QR kodovima. Isto važi i za podatke kao što su adresa stanovanja, datum rođenja, brojevi ličnih dokumenata i broj telefona.

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Poseban oprez, kako navodi, neophodan je i kod finansijske i pravne dokumentacije. Izvodi sa bankovnih računa, ugovori, punomoćja i poreske prijave sadrže veliki broj poverljivih informacija. Čak i ako korisniku treba objašnjenje samo jednog dijela dokumenta, postoji rizik da će cijeli dokument biti otpremljen i zloupotrebljen.

Isto se odnosi i na medicinsku dokumentaciju, koja pored podataka o zdravstvenom stanju sadrži i brojne lične informacije o pacijentu. Ako je ipak neophodno da vještačka inteligencija analizira medicinski dokument, preporučuje da se prije otpremanja uklone ili precrtaju prezime, datum rođenja, broj polise, bar-kodovi i QR kodovi.

Stručnjak ističe da oprez nije potreban samo kada je riječ o privatnim podacima, već i prilikom rada sa poslovnom dokumentacijom. Interne prepiske, komercijalne ponude, nacrti ugovora, izvorni kod, baze klijenata i finansijski izvještaji ne bi trebalo da se otpremaju na javne AI servise, jer to može dovesti do curenja poverljivih informacija i kršenja ugovornih obaveza.

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Ukoliko je slanje dokumenta ipak neophodno, ruski stručnjak savjetuje da se prethodno uklone sva imena, adrese, brojevi dokumenata, bankovni podaci, QR kodovi, potpisi i nazivi organizacija.

"Što se manje osjetljivih podataka prenosi na uslugu vještačke inteligencije, manji je rizik njihove dalje distribucije ili korišćenja u svrhe za koje nisu namjenjeni", zaključio je Silajev.

(rt balkan)