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Tragedija: Influenserka preminula nakon komplikacija tokom estetske operacije

Autor:

ATV redakcija
23.07.2026 18:26

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Трагедија: Инфлуенсерка преминула након компликација током естетске операције
Foto: Instagram/_adrianaggc

Influenserka Adrijana Garsija iz Meksika preminula je u 30. godini nakon komplikacija tokom estetske operacije u privatnoj klinici u Sinaloi.

Uzrok smrti nije objavljen, a slučaj je i dalje predmet istrage, objavio je portal El Universal. Njenu smrt potvrdili su iz modne kompanije Drop Šop, sa kojom je sarađivala.

„Danas se opraštamo od članice porodice Drop Šop, s ljubavlju se prisjećajući njenog divnog karaktera, posvećenosti i trenutaka koje smo s njom dijelili“, naveli su.

Izrazili su saučešće njenoj porodici i prijateljima, te im poželjeli snagu i mir u ovim teškim trenucima.

Adrijana Garsija objavljivala je sadržaj vezan za modu i ljepotu.

Ona je početkom mjeseca posljednji put bila aktivna na društvenim mrežama, kada je objavila uspomene sa putovanja u Los Kabos.

Iza nje je ostala kćerka koja ima šest godina, prenosi Kliks.

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Tagovi :

influenserka

plastične operacije

Meksiko

tragedija

Adrijana Garsija

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