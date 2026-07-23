Tragedija: Influenserka preminula nakon komplikacija tokom estetske operacije

Autor:ATV redakcija
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Influenserka Adrijana Garsija iz Meksika preminula je u 30. godini nakon komplikacija tokom estetske operacije u privatnoj klinici u Sinaloi.
Uzrok smrti nije objavljen, a slučaj je i dalje predmet istrage, objavio je portal El Universal. Njenu smrt potvrdili su iz modne kompanije Drop Šop, sa kojom je sarađivala.
„Danas se opraštamo od članice porodice Drop Šop, s ljubavlju se prisjećajući njenog divnog karaktera, posvećenosti i trenutaka koje smo s njom dijelili“, naveli su.
Izrazili su saučešće njenoj porodici i prijateljima, te im poželjeli snagu i mir u ovim teškim trenucima.
Adrijana Garsija objavljivala je sadržaj vezan za modu i ljepotu.
Ona je početkom mjeseca posljednji put bila aktivna na društvenim mrežama, kada je objavila uspomene sa putovanja u Los Kabos.
Iza nje je ostala kćerka koja ima šest godina, prenosi Kliks.
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