Aleksandra Prijović: Silno sam željela dijete, bilo mi je dosta svega

Srpska pjevačica Aleksandra Prijović ovih dana boravi u Crnoj Gori, gdje je pred koncert u Budvi medijima govorila o karijeri, ali i privatnom životu.

Iako publika na sceni uvijek vidi nasmijanu i punu energije, Prija priznaje da joj se život u posljednjih deset mjeseci potpuno promijenio zbog dolaska kćerke.

Pjevačica ne krije da joj je porodica na prvom mjestu i da svaki slobodan trenutak provodi sa nasljednicom.

"Osjećam se super. Ja u posljednje vrijeme ne radim toliko, malo mi je napornije zbog buđenja sa bebicom, ali sve se može kad se hoće. Večeras je bebisiterka sa njom, što se rijetko dešava jer ja svaku noć spavam sa njom. Kad radim, uvijek je tu neko od porodice, ali večeras je izuzetak. Uvijek mi nedostaje jer sam ja posljednjih deset meseci, pored snimanja, pjesama, albuma i koncerata, svaki slobodan trenutak sa njom", rekla je Aleksandra Prijović za Grand.

Prija je priznala da joj najveći izazov predstavljaju neprospavane noći, ali da joj ništa ne pada teško kada je u pitanju kćerka.

"Budim se noću, mnogi znaju kako to izgleda sa bebom. Zaspim sa kćerkicom oko 23 časa, ona se rano budi. Evo, morala sam večeras da odspavam malo prije koncerta da bih izdržala večeras jer sam navikla sada da ležem ranije", objasnila je pjevačica.

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Na pitanje koliko je teško uskladiti majčinstvo i posao, odgovorila je:

"Jeste naporno, ali kako ljudima ume da bude teško u životu, ovo nije ništa. Super sam ja", kaže kroz smijeh.

Aleksandra je otkrila i da je odluka da proširi porodicu bila dugo priželjkivana.

"Poslije turneje ja sam željela dijete, željela sam to veoma. Bilo mi je svega dosta, bilo je mnogo naporno i željela sam da se posvetim porodici", priznala je Prija i za Grand otkrila kako je sin prihvatio dolazak sestre na svijet:

"Mnogo bolje nego što smo mislili. Čuli smo razne priče kako djeca umiju da reaguju. Mnogo je pažljiv, dobar, veoma brine o njoj, čim ustane pita gdje mu je sekica, grli je i ljubi, stalno se igra sa njom. Zna da je i nahrani i presvuče, baš je dobar".