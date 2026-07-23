Tramp: Nema nuklearnog sporazuma ako se Saudijci ne pridruže Avramovih sporazuma

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da dogovor sa Saudijskom Arabijom o uspostavljanju civilnog nuklearnog programa zavisi od priznanja Izraela pridruživanjem Rijada Avramovom sporazumu.

Najavljeni sporazum o uspostavljanju civilnog nuklearnog programa u zalivskoj kraljevini "biće odobren, ali u potpunosti zavisi od toga da se Saudijska Arabija pridruži veoma poštovanom i uspješnom Avramovom sporazumu", rekao je Tramp.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da bi priznanje od Saudijske Arabije, regionalne sile i domovine najsvetijih islamskih mjesta, bio "istorijski skok" prema miru na Bliskom istoku, prenijela je agencija AFP.

Saudijska Arabija se do sada opirala pritisku SAD da se pridruži Avramovom sporazumu sa Izraelom, i insistirala je na formiranju palestinske države prije nego što ponudi priznanje.

Ukoliko bi nuklearni sporazum bio sklopljen, američke kompanije bi generisale milijarde dolara i to bi bila velika pobjeda za Saudijsku Arabiju na ekonomskom i diplomatskom frontu.

Šta su Avramovi sporazumi

Avramovi sporazumi (engl. Abraham Accords) predstavljaju istorijski niz dogovora o normalizaciji diplomatskih odnosa između Izraela i nekoliko arapskih država, potpisan 2020. godine pod pokroviteljstvom Sjedinjenih Američkih Država.

Ovi sporazumi su dobili naziv po Avramu, zajedničkom praocu tri velike monoteističke religije — judaizma, hrišćanstva i islama, čime je simbolično naglašena težnja za mirom i vjerskom tolerancijom na Bliskom istoku.

Ključne pojedinosti o ovom sporazumu uključuju:

Potpisnici: Prvi sporazum su 15. septembra 2020. godine u Vašingtonu potpisali Izrael, Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) i Bahrein. Kasnije su se ovom procesu pridružili Sudan i Maroko.