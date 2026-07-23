Talačka kriza: Zaposleni u banci preminuo poslije napada nožem, drama još traje

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
U toku je velika policijska akcija u Regensburgu, u Njemačkoj, gdje je, kako se sumnja, najmanje jedan osumnjičeni upao u banku i uzeo klijente i zaposlene za taoce prilikom pokušaja pljačke.
Prema izvještaju Bilda, službenik banke koji je teško povrijeđen, preminuo je u bolnici od zadobijenih povreda. Teško naoružani specijalci u zaštitnoj opremi zauzeli su pozicije oko banke.
Svijet
Talačka kriza u banci, ljudi zarobljeni, ima povrijeđenih - policija krenula u veliku akciju
Kako je saopštila portparolka policije, osumnjičeni muškarac je naoružan nožem i još se nalazi u banci.
+++ EIL +++ Verletzter Mann nach Messerangriff in Regensburger Bank gestorben - Polizei vor Ort https://t.co/NDK3ghPiCR— ZDFheute (@ZDFheute) July 23, 2026
Policija vjeruje da se u banci i dalje nalazi više osoba.
Za sada nijedan policajac nije ušao u zgradu, dok su oko objekta raspoređene brojne policijske snage, uključujući specijalce i helikopter.
Motiv napadača za sada nije poznat, a policija nije primila nikakve zahtjeve od otmičara. Građanima je upućen apel da izbjegavaju područje oko banke dok traje intervencija.
(Telegraf)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
58 min0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Najnovije
18
58
18
57
18
46
18
40
18
38
Trenutno na programu