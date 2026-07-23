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Talačka kriza: Zaposleni u banci preminuo poslije napada nožem, drama još traje

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ATV redakcija
23.07.2026 18:06

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Талачка криза: Запослени у банци преминуо послије напада ножем, драма још траје

U toku je velika policijska akcija u Regensburgu, u Njemačkoj, gdje je, kako se sumnja, najmanje jedan osumnjičeni upao u banku i uzeo klijente i zaposlene za taoce prilikom pokušaja pljačke.

Prema izvještaju Bilda, službenik banke koji je teško povrijeđen, preminuo je u bolnici od zadobijenih povreda. Teško naoružani specijalci u zaštitnoj opremi zauzeli su pozicije oko banke.

policija njemacka

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Talačka kriza u banci, ljudi zarobljeni, ima povrijeđenih - policija krenula u veliku akciju

Kako je saopštila portparolka policije, osumnjičeni muškarac je naoružan nožem i još se nalazi u banci.

Policija vjeruje da se u banci i dalje nalazi više osoba.

Za sada nijedan policajac nije ušao u zgradu, dok su oko objekta raspoređene brojne policijske snage, uključujući specijalce i helikopter.

Motiv napadača za sada nije poznat, a policija nije primila nikakve zahtjeve od otmičara. Građanima je upućen apel da izbjegavaju područje oko banke dok traje intervencija.


(Telegraf)

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Tagovi :

Njemačka

talačka kriza

banka

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