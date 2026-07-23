Šteta izazvana zemljotresima procijenjena na preko 19 milijardi dolara

Dva zemljotresa koja su potresla Venecuelu 24. juna izazvala su direktnu štetu od 19,6 milijardi dolara, ali bi troškovi obnove mogli da budu dvostruko veći, saopštila je Svjetska banka.

Katastrofa se dogodila u vrijeme kada su socioekonomski uslovi već bili nesigurni, sa stopom siromaštva višom od 76 odsto, navodi se u saopštenju.

Oko 7,9 miliona ljudi napustilo je zemlju od 2015. godine.

"Zemljotres je izazvao direktnu štetu od 19,6 milijardi dolara, što je zapanjujuća cifra za svaku ekonomiju i ona zahtijeva koordinisan odgovor", izjavila je Susana Kordeiro Gera, potpredsjednik Svjetske banke za latinsku Ameriku i Karibe.

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Procjena ne uključuje direktne ekonomske gubitke, pri čemu se očekuje da će ponuda radne snage biti smanjena za jedan odsto ove godine, prenosi Srna.

Prema podacima Vlade, u zemljotresima magnitude 7,2 i 7,5 stepeni Rihterove skale poginulo je oko 5.000 ljudi.

Uništene su stambene zgrade, infrastruktura i ostale zgrade u sjevernim dijelovima zemlje, uključujući glavni grad Karakas.

Vlada procjenjuje da je povrijeđeno blizu 17.000 ljudi, a da je oko 18.000 ostalo bez krova nad glavom.