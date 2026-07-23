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Talačka kriza u banci, ljudi zarobljeni, ima povrijeđenih - policija krenula u veliku akciju

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ATV redakcija
23.07.2026 16:31

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Полицајац у Њемачкој прича на телефон.
Foto: Pixabay

U toku je velika policijska akcija u Regensburgu, u Nemačkoj, gdje je, kako se sumnja, najmanje jedan osumnjičeni upao u banku i uzeo klijente i zaposlene za taoce prilikom pokušaja pljačke.

Policija je potvrdila da je jedna osoba zadobila povrede opasne po život. Na terenu su angažovane i specijalne jedinice.

Kako je saopštila portparolka policije, osumnjičeni muškarac je naoružan nožem i još se nalazi u banci. Spasioci su nakratko uspjeli da uspostave vizuelni kontakt sa povrijeđenom osobom, ali za sada nije poznato da li je ona i dalje talac ili joj je već ukazana medicinska pomoć.

Policija vjeruje da se u banci i dalje nalazi više osoba. Za sada nijedan policajac nije ušao u zgradu, dok su oko objekta raspoređene brojne policijske snage, uključujući specijalce i helikopter.

Motiv napadača za sada nije poznat, a policija nije primila nikakve zahtjeve od otmičara. Građanima je upućen apel da izbjegavaju područje oko banke dok traje intervencija, prenosi Telegraf.

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Tagovi :

taoci

banka

Njemačka

Pljačka

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