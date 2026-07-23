Logo

Predsjedništvo BiH: Usvojen izvještaj o izvršenju prošlogodišnjeg budžeta

Autor:

ATV redakcija
23.07.2026 16:50

Komentari:

0
Предсједништво БиХ: Усвојен извјештај о извршењу прошлогодишњег буџета
Foto: Predsjedništvo BiH

Predsjedništvo BiH usvojilo je danas izvještaj o izvršenju budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH za prošlu godinu, koji će biti dostavljen Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje i usvajanje.

Primljena je k znanju informacija Ministarstva spoljnih poslova u Savjetu ministara o sprovođenju zaključka Predsjedništva BiH u slučaju Trgovska gora.

Na današnjoj sjednici je donesena odluka o pristupanju BiH Ugovoru o prijateljstvu i saradnji u Jugoistočnoj Aziji, saopšteno je iz Predsjedništva BiH.

Predsjedništvo BiH je donijelo odluku o imenovanju šefa Grupe štabnog osoblja Oružanih snaga BiH u Misiji obuke EU u Centralnoafričkoj Republici.

Donesena je odluka o prihvatanju i određivanju potpisnika Amandmana broj jedan na Sporazum o finansiranju za Projekat poljoprivednog razvoja i ruralnih preduzeća /READP/ između BiH i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj /IFAD/.

Predsjedništvo BiH donijelo je odluku o pristupanju BiH Konvenciji o Birou Evropske konferencije civilne avijacije.

Donesene su odluke o prihvatanju sporazuma između Savjeta ministara, vlada Bugarske, Hrvatske, Mađarske, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Srbije, Slovačke i Slovenije o saradnji i koordinaciji pri traganju i spasavanju u avijaciji, te određeni potpisnici.

Predsjedništvo je prihvatilo sporazum između Švedske i Savjeta ministara u vezi sa grantom za program "Institucionalno jačanje za rezultate u rodnoj ravnopravnosti".

Donesena je odluka o izmjeni odluke o pristupanju BiH Haškoj konvenciji o priznanju i izvršenju stranih sudskih odluka u građanskim ili trgovačkim stvarima iz 2019. godine.

Predsjedništvo BiH je donijelo odluku o davanju odobrenja za zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Agencije za promociju stranih investicija u BiH i Agencije za inovacije, naučno-tehnološki razvoj i preduzetništvo Sjeverne Makedonije.

Usvojeni su sažeti finansijski izvještaji Centralne banke BiH za prvi kvartal ove godine.

Predsjedništvo BiH je prihvatilo pokroviteljstvo samita o vještačkoj inteligenciji, koji će, u organizaciji Instituta "Blum", biti održan 15. i 16. oktobra u Sarajevu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tag :

Predsjedništvo BiH

Komentari (0)

Više iz rubrike

Бакалар: Поред скенирања обавезно и ручно бројање гласова

BiH

Bakalar: Pored skeniranja obavezno i ručno brojanje glasova

3 h

1
Централна изборна комисија БиХ је жријебањем утврдила редослијед 82 политичка субјекта на гласачком листићу за опште изборе у октобру ове године.

BiH

Žrijebanjem utvrđen redoslijed na glasačkom listiću za opšte izbore

6 h

0
Жријебање у ЦИК-у за редослијед политичких субјеката на изборима

BiH

Žrijebanje u CIK-u za redoslijed političkih subjekata na izborima

10 h

0
АТВ у Бугојну: Нови покушај отимања имовине СПЦ

BiH

ATV u Bugojnu: Novi pokušaj otimanja imovine SPC

23 h

0

  • Najnovije

18

57

Okončana talačka kriza: Ima mrtvih, uhapšen mladić!

18

46

Meteorolog otkrio kada počinje novi toplotni talas: "Temperature blizu 40 stepeni"

18

40

Tramp: Razmišljam o napadu na Iran, većem nego ikada ranije

18

38

Bivši košarkaš Denver Nagetsa uhapšen – ukrao flašu votke vrijednu 34 dolara

18

26

Tragedija: Influenserka preminula nakon komplikacija tokom estetske operacije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima