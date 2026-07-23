Predsjedništvo BiH: Usvojen izvještaj o izvršenju prošlogodišnjeg budžeta

Predsjedništvo BiH usvojilo je danas izvještaj o izvršenju budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH za prošlu godinu, koji će biti dostavljen Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje i usvajanje.

Primljena je k znanju informacija Ministarstva spoljnih poslova u Savjetu ministara o sprovođenju zaključka Predsjedništva BiH u slučaju Trgovska gora.

Na današnjoj sjednici je donesena odluka o pristupanju BiH Ugovoru o prijateljstvu i saradnji u Jugoistočnoj Aziji, saopšteno je iz Predsjedništva BiH.

Predsjedništvo BiH je donijelo odluku o imenovanju šefa Grupe štabnog osoblja Oružanih snaga BiH u Misiji obuke EU u Centralnoafričkoj Republici.

Donesena je odluka o prihvatanju i određivanju potpisnika Amandmana broj jedan na Sporazum o finansiranju za Projekat poljoprivednog razvoja i ruralnih preduzeća /READP/ između BiH i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj /IFAD/.

Predsjedništvo BiH donijelo je odluku o pristupanju BiH Konvenciji o Birou Evropske konferencije civilne avijacije.

Donesene su odluke o prihvatanju sporazuma između Savjeta ministara, vlada Bugarske, Hrvatske, Mađarske, Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Srbije, Slovačke i Slovenije o saradnji i koordinaciji pri traganju i spasavanju u avijaciji, te određeni potpisnici.

Predsjedništvo je prihvatilo sporazum između Švedske i Savjeta ministara u vezi sa grantom za program "Institucionalno jačanje za rezultate u rodnoj ravnopravnosti".

Donesena je odluka o izmjeni odluke o pristupanju BiH Haškoj konvenciji o priznanju i izvršenju stranih sudskih odluka u građanskim ili trgovačkim stvarima iz 2019. godine.

Predsjedništvo BiH je donijelo odluku o davanju odobrenja za zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Agencije za promociju stranih investicija u BiH i Agencije za inovacije, naučno-tehnološki razvoj i preduzetništvo Sjeverne Makedonije.

Usvojeni su sažeti finansijski izvještaji Centralne banke BiH za prvi kvartal ove godine.

Predsjedništvo BiH je prihvatilo pokroviteljstvo samita o vještačkoj inteligenciji, koji će, u organizaciji Instituta "Blum", biti održan 15. i 16. oktobra u Sarajevu.