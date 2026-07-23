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Bakalar: Pored skeniranja obavezno i ručno brojanje glasova

Autor:

ATV redakcija
23.07.2026 15:31

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Бакалар: Поред скенирања обавезно и ручно бројање гласова
Foto: ATV

Na predstojećim opštim izborima u BiH, nakon skeniranja glasačkih listića, biće obavezno i ručno brojanje glasova, a onda će ih Centralna izborna komisija BiH porediti i donositi adekvatne odluke, rekao je danas član Komisije Željko Bakalar.

Bakalar je izrazio nadu da će se do preliminarnih rezultata izbora doći brže nego do sada.

- Nakon skeniranja i transfera rezultata prema serveru CIK-a, proces će se odvijati na isti način kako se odvijao i ranije. Biće obavezno i ručno brojanje, a onda će rezultati ručnog brojanja i skeniranja biti neki parametar kako će CIK postupiti - rekao je Bakalar na konferenciji za novinare.

On je ocijenio da je žrijebanje političkih subjekata za redoslijed na glasačkom listiću elektronskim putem "najveća revolucija u izbornom sistemu BiH".

Bakalar je rekao da će listići za Parlamentarnu skupštinu BiH, Narodnu skupštinu Republike Srpske, Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH i skupštine kantona biti sa nazivima političkih subjekata i sa brojevima kandidata.

- Svaki birač će uz glasački listić dobiti jedan dodatak sa imenima kandidata da bi se mogao snaći i da bi, ukoliko želi zaokružiti preferencije, mogao odabrati kandidata na listiću po rednom broju - dodao je Bakalar.

Na konstataciju novinara da bi to moglo usporiti izborni proces na biralištu, Bakalar je rekao da se to ne zna.

- Pilot projekat je pokazao da su glasački listići koji sadrže sva imena i prezimena kandidata bili nekontrolisano dugi, što je usporavalo proces. Ovo je pokušaj CIK-a da iskoristi svoju zakonsku mogućnost da odredi sadržaj i formu glasačkog listića - rekao je Bakalar, a prenosi Srna.

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CIK BiH

Izbori 2026

glasanje

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