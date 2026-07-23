Glavni američki general tvrdi: Prvi put u istoriji F-16 oborio Su-35

Ukrajinski borbeni avion F-16 ostvario je istorijsko obaranje ruskog lovca Su-35, izjavio je najviši američki general Den Kejn tokom saslušanja u Senatu.

Načelnik Združenog štaba američkih oružanih snaga, rekao je u utorak pred senatskim Odborom za budžetska izdvajanja da se sukob dogodio „nedavno“, ne navodeći tačan datum.

„Napomenuo bih da smo nedavno imali prvo vazdušno obaranje u kojem je ukrajinski F-16 oborio ruskog lovca“, rekao je Kejn.

CJCS Gen. Caine confirms that a Ukrainian Air Force F-16 shot down a Russian Su-35 in air to air combat. pic.twitter.com/P02lthZsLa — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 21, 2026

Ukrajinci su 8. jula saopštili da su oborili ruski avion

Ukrajinski odbrambeni portal „Militarni“ naveo je da je u operaciji učestvovao i ukrajinski MiG-29, koji je namamio ruski Su-35 simuliranjem napada na kopneni cilj. Prema tom izvještaju, dva ukrajinska F-16 potom su presrela ruski lovac, a jedan od njih ga je oborio.

To je prvi javno poznati okršaj između američkog F-16 i ruskog Su-35, iako obje vrste aviona koriste brojne zemlje. Iako puni detalji sukoba nisu objavljeni, više izvještaja upućuje na to da se incident dogodio 8. jula, kada je Ukrajina saopštila da je na istočnom ratištu oborila jedan Su-35.

June 8: Ukraine shot down a Russian Su-35 fighter jet 42 km (26 miles) behind the front line.



It was a well-planned ambush. Three Ukrainian F-16s acted as bait. When the Su-35 moved in to intercept them, a hidden Patriot air defense system shot it down. pic.twitter.com/6e63BPyoR4 — Ed from Ukraine (@EdFromUkraine) July 9, 2026

Popularni ruski kanal na Telegramu, za koji se smatra da je povezan sa ruskim ratnim vazduhoplovstvom, saopštio je tada da su protiv aviona Su-35 djelovala tri ukrajinska aviona i protivvazduhoplovni sistem „Patriot“, ali da je pilot preživio. Prema tvrdnjama tog kanala, dva od tri ukrajinska aviona bila su F-16.

Nije poznato ni koje je projektile vazduh-vazduh nosio ukrajinski F-16, ali su ranije isporuke Ukrajini uključivale projektile AIM-120 AMRAAM srednjeg dometa, koji se inače smatraju glavnim izborom pilota F-16 u borbi protiv svih većih borbenih aviona sa posadom.

Kejn je tokom saslušanja pohvalio i ukrajinsku odbrambenu industriju. „Želim da istaknem nevjerovatan posao koji ukrajinska industrijska baza obavlja dok ubrzano razvija vlastite sposobnosti“, rekao je.

Su-35S čini okosnicu ruske borbene vazduhoplovne flote

Su-35S je ruski višenamjenski borbeni avion u operativnoj upotrebi od 2014. godine. Riječ je o modernizovanoj verziji aviona Su-27 Flanker, razvijenog još osamdesetih godina prošlog vijeka.

Taj avion danas čini okosnicu ruske borbene vazduhoplovne flote, dok Su-57, najnoviji ruski lovac za koji Kremlj tvrdi da je avion pete generacije sa stelt sposobnostima, ima ozbiljnih problema u proizvodnji.

Ruska Ujedinjena vazduhoplovna korporacija (UAC) saopštila je u aprilu da je ruskoj vojsci isporučila novu seriju višenamjenskih lovaca Su-35S, nakon još jedne serije isporučene u decembru 2024. godine. Jedan ruski vazduhoplovni portal procijenio je da je tokom 2024. godine isporučeno između 15 i 18 aviona Su-35S, dok je ukupna isporuka u 2024. godini iznosila 15 aviona raspoređenih u četiri serije, prenosi Indeks.