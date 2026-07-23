Cijene nafte rastu: Probijena psihološka granica

Svjetske cijene nafte porasle su za šest odsto u četvrtak, pri čemu je cijena barela sirove nafte marke „Brent“ porasla iznad 100 dolara, slijedi iz podataka sa berze.

Prema stanju od 16.15 po moskovskom vremenu, cijena septembarskih fjučersa sirove nafte marke „Brent“ porasla je za 6,38 odsto u odnosu na prethodno zatvaranje – na 100,07 dolara po barelu, što je prvi put od 22. maja da je cijena porasla iznad 100 dolara.

Istovremeno, septembarski fjučersi nafte marke VTI (West Texas Intermediate) porasli su za 5,36 odsto – na 91,48 dolara po barelu.

Šta je "psihološka granica"

U ekonomiji i trgovini energentima, pojam psihološke granice nafte odnosi se na ključne okrugle cifre (npr. $50, $80 ili $100 po barelu) koje nemaju matematičko uporište, ali snažno utiču na ponašanje investitora, berzanske spekulacije i globalne ekonomske prognoze.