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Srušio se vojni helikopter u Češkoj

Autor:

ATV redakcija
23.07.2026 13:39

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Хеликоптер
Foto: Pexels

Vojni helikopter srušio se u istočnoj Češkoj, saopštila je češka vojska.

U saopštenju se navodi da službe za hitne slučajeve rade na mjestu pada u vojnoj bazi u naselju Namješt na Oslavi, 180 kilometara jugoistočno od Praga, objavila je češka televizija ČT24.

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Vojska je potvrdila da se srušio helikopter "venom" i da je u letjelici bilo pet vojnika.

"Integrisani sistem spasavanja reaguje na mjestu događaja. Objavićemo dodatne informacije čim situacija dozvoli", navodi se u saopštenju vojske.

(Srna)

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Češka

srušio se helikopter

vojska

letjelica

pad letjelice

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