Srušio se vojni helikopter u Češkoj

Autor:ATV redakcija
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Vojni helikopter srušio se u istočnoj Češkoj, saopštila je češka vojska.
U saopštenju se navodi da službe za hitne slučajeve rade na mjestu pada u vojnoj bazi u naselju Namješt na Oslavi, 180 kilometara jugoistočno od Praga, objavila je češka televizija ČT24.
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Vojska je potvrdila da se srušio helikopter "venom" i da je u letjelici bilo pet vojnika.
"Integrisani sistem spasavanja reaguje na mjestu događaja. Objavićemo dodatne informacije čim situacija dozvoli", navodi se u saopštenju vojske.
(Srna)
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