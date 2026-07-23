Kreće rekonstrukcija kotlovnica u Krajiškoj ulici i SŠC, uskoro i u Samoborskoj

U Foči je danas potpisan ugovor o rekonstrukciji dvije gradske kotlovnice- u Krajiškoj ulici i Srednjoškolskom centru (SŠC), koje će umjesto uglja, kako je to bilo do sada, ubuduće koristiti pelet.

Sa direktorom preduzeća "Grijanje invest", koje je odabrano za izvođača radova, Ljubišom Tanićem, ugovor su potpisali gradonačelnik Milan Vukadinović i direktor SŠC Krsto Ivanović.

Uz ove dvije, iz Gradske uprave najavljuju da će u ovoj godini rekonstruisati i kotlovnicu u Ulici Stepe Stepanovića za koju je toku obezbjeđivanje sredstava od međunarodnih donatora.

Vrijednost rekonstrukcije kotlovnice u Krajiškoj ulici je 399.000 KM, a kotlovnice u Srednjoškolskom centru, koja grije i Gradsku dvoranu, 290.000 KM.

Kako je naveo gradonačelnik Vukadinović, više od 90 odsto sredstava obezbijediće grad Foča iz kreditnih i vlastitih sredstava, Ministarstvo prosvjete i kulture učestvovaće sa 50.000, a Fond za zaštitu životne sredine 80.000 KM.

Vukadinović ističe da su tri glavna efekta rekonstrukcije: uredno toplotno snabdijevanje, sprečavanje ugroženosti snabdijevanja električnom energijom do kojeg bi moglo doći gašenjem dotrajalih kotlovnica i prelaskom na grijanje na struju, te smanjenje emisije štetnih gasova.

"Očekujemo mnogo kvalitetnije grijanje, jer su postojeći kotlovi istorija, nešto što je rađeno 70-ih i 80-ih godina, te dijelove i članke ne možete naći ni na kakvom tržištu, to je maltene staro gvožđe. Što se tiče cijene grijanja, nju diktira samo tržište energenata, a u ovom slučaju energent je pelet. Vidimo da zadnjih mjeseci i dana cijene variraju i idu uzlaznom putanjom, ali trudićemo se da koliko-toliko držimo cijene grijanja pod kontrolom", rekao je Vukadinović.

Direktor Srednjoškolskog centra Krsto Ivanović ističe da je ovo najveće ulaganje u ovoj ustanovi od njenog osnivanja 1983. godine.

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"Sigurno je da će ovo poboljšati kvalitet nastavnog procesa i rad svih zaposlenih. Moram da istaknem da u sklopu naše ustanove imamo i kancelarije Republičkog pedagoškog zavoda, našu radionicu, Centar za polaganje vozačkih ispita, kao i Sportsku dvoranu", napomenuo je Ivanović.

Direktor preduzeća "Grijanje invest" Ljubiša Tanić kaže da će naredne sedmice početi prvu fazu radova- demontažu dotrajale opreme za koju ističe da je bila na izdisaju i neupotrebljiva.

Uz pomenute prednosti novog sistema, Tanić navodi još jedan veoma važan, a to je bezbjednost.

"Mi zaboravljamo da su naše instalacije u stanovima neprilagođene za zagrijavanje električnom energijom i za individualna ložišta, što nosi rizik da se može desiti požar. Na ovaj način, stambeni prostor zauvijek se vezuje za daljinski način snabdijevanja toplotom, što je veliki benefit za stanovništvo", kaže Tanić.

Ovim riješenjem, pojašnjava on, predviđeno je da svaki objekat ima mjerenje utrošene energije.

"Uz određene korekcije statuta lokalnog komunalnog preduzeća, moći će se preći na obračun stvarno utrošene energije bar na nivou zgrade, što će ljude dodatno motivisati da štede energiju, da u sljedećoj etapi ulažu u fasadu, zamjenu prozora i da povećaju energetsku efikasnost", rekao je Tanić.

On je dodao da je rok za obje kotlovnice oko tri mjeseca, te da će se potruditi da sistemi budu spremni do polovine oktobra kada počinje grijna sezona, prenosi RadioFoča.