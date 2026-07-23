Ruski naučnici razvili novi sistem za rano otkrivanje rizika od srčanih oboljenja

Kardiovaskularne bolesti sve češće pogađaju i mlađe osobe, a istraživanja pokazuju da su mlađi muškarci izloženi većem riziku nego žene istog uzrasta.

Upravo zato su ruski naučnici razvili novi sistem koji bi, na osnovu nekoliko lako dostupnih zdravstvenih pokazatelja, mogao da omogući raniju procjenu rizika i blagovremeno sprovođenje preventivnih mjera.

Naučnici Instituta za citologiju i genetiku Sibirskog odeljenja Ruske akademije nauka razvili su i patentirali sistem za procjenu rizika od kardiovaskularnih oboljenja kod mlađih muškaraca. Sistem bodovanja zasniva se na obimu struka, rezultatima analiza krvi, nivou holesterola i hormona leptina, koji proizvodi masno tkivo, navodi TASS.

Autori patenta ističu da istraživanja pokazuju kako su mlađi muškarci izloženi većem riziku od kardiovaskularnih bolesti nego žene istog uzrasta. Razlog za to su, između ostalog, povećan indeks telesne mase, povišen krvni pritisak i povišen nivo masti u krvi. Prema riječima naučnika, trenutno dostupne metode procjene rizika, koje se zasnivaju na velikom broju biomarkera i podataka iz medicinske istorije pacijenta, složene su, zahtjevaju specijalizovanu opremu i dugotrajne analize.

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"Izum pripada oblasti medicine, odnosno kardiologije, i može se koristiti za procenu rizika od razvoja kardiovaskularnih događaja kod mlađih muškaraca", navodi se u saopštenju.

Procjena rizika počinje mjerenjem obima struka, što omogućava procjenu količine masnog tkiva u predelu stomaka i njegovog uticaja na zdravlje srca. Potom se određuje nivo triglicerida, odnosno masti u krvi čije povišene vrijednosti oštećuju krvne sudove, zatim nivo lipoproteinskog holesterola niske gustine (LDL), poznatog kao "loš" holesterol, koji može da se taloži u krvnim sudovima i stvara naslage, kao i nivo leptina - hormona masnog tkiva koji utiče na metabolizam i čiji povišeni nivoi takođe povećavaju rizik od oboljenja.

Svakom od ovih parametara dodjeljuje se određeni broj bodova, a njihov zbir služi za procjenu rizika. Ukoliko je ukupan rezultat manji od osam bodova, rizik se smatra niskim, dok rezultat od osam ili više bodova ukazuje na visok rizik. Naučnici ističu da ovaj pristup omogućava pristupačnu i ekonomičnu procjenu vjerovatnoće razvoja bolesti srca i krvnih sudova.

Razvijeni sistem zasnovan je na istraživanju koje je obuhvatilo 528 muškaraca starosti od 25 do 44 godine, koji su praćeni tokom približno 10 godina. Tokom tog perioda kardiovaskularni događaji zabilježeni su kod 18 ispitanika, koji su u prosjeku bili stariji i imali veći indeks telesne mase, veći obim struka i nepovoljnije vrijednosti drugih parametara uključenih u sistem bodovanja.

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"Cilj ove metode je razvoj ekonomski isplativog i široko dostupnog načina za procenu vjerovatnoće nastanka kardiovaskularnih oboljenja kod mlađih muškaraca. To će omogućiti blagovremeno sprovođenje preventivnih mjera, smanjenje rizika od teških srčanih i vaskularnih bolesti i smanjenje invaliditeta radno sposobnog stanovništva", zaključili su autori patenta.

(rt balkan)